Dorival vê falta de confiança no São Paulo e se preocupa com elenco curto

Após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado, no Morumbis, Dorival Júnior apontou a falta de confiança da equipe para sustentar resultados e demonstrou preocupação com o cenário físico do elenco do São Paulo. O Tricolor saiu na frente logo no início da partida, mas voltou a sofrer um gol nos minutos finais e ampliou para oito jogos a sequência sem vitórias na temporada.
Em entrevista coletiva, Dorival avaliou que o time teve bom desempenho durante boa parte do confronto, criou oportunidades para ampliar o placar, mas perdeu força ao longo da partida.
“Criamos oportunidades, fizemos o primeiro gol, mas não conseguimos ampliar o marcador. A partir da segunda etapa, foi uma outra situação. O jogo não mudou, as características foram as mesmas, mas aquele sentido do ser humano de se proteger, se resguardar, mais uma vez pode ter nos tirado a chance de um grande resultado”, afirmou.
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O treinador também destacou que o elenco ainda demonstra insegurança emocional para administrar vantagens no placar, algo que, segundo ele, precisa ser corrigido com o passar do tempo.
“Estou procurando dar sequência. O que eu sinto é que ainda falta um pouco de confiança para sustentar um resultado, e não apenas construí-lo. Tivemos ótimo volume de jogo, fizemos nosso gol e criamos outras oportunidades. Aos poucos, vamos ganhando tudo isso. É natural, todos queremos o resultado, mas é um processo e vai acontecer no momento adequado”, disse.
Lesões preocupam
Além das dificuldades dentro de campo, Dorival voltou a citar os problemas físicos do elenco. Durante a partida, Luciano e Sabino deixaram o gramado com dores, aumentando ainda mais a lista de preocupações da comissão técnica.
“A recuperação dos jogadores que estão fora é fundamental para a equipe. Na zaga, temos apenas dois homens neste momento. Teremos que ter muitos cuidados e vamos trazer mais dois garotos da base. Contamos com o fator sorte para que nada de mal aconteça”, comentou.
O técnico ainda ressaltou que o São Paulo vem precisando recorrer aos jovens em meio à falta de opções mais experientes no elenco.
“Estamos recorrendo aos jovens em um momento em que a equipe precisa de maturidade. Isso é um fato que chama a atenção”, declarou.
Dorival também revelou que o desgaste físico já era esperado por conta do curto período de preparação no início da temporada e afirmou que a pausa para a Copa pode ajudar algumas equipes a retomarem força no campeonato.
“O número de lesões é elevado em qualquer equipe. Era uma situação que sabíamos que iria acontecer pelo pouco tempo de preparação no início do ano. A parada para a Copa vem em bom momento. Quem vier a aproveitar esse período pode ter uma grata surpresa na segunda fase da competição”, completou.
Fim de jogo: #SPFCxBOT (1-1) ⁰⁰⚽ Luciano #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/MwUDjEzu9R
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2026
Com o empate, o São Paulo permaneceu na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, mas pode perder posição até o fim da rodada. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira, diante do Boston River, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana.