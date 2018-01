Dorival pede tempo e paciência com Diego Souza e Anderson Martins

O primeiro clássico de Diego Souza com a camisa do São Paulo é para esquecer. O principal reforço tricolor para a temporada pouco participou do Majestoso, finalizou apenas uma vez, sem perigo, e terminou quase sem ser notado em campo. Nada disso, porém, faz com que o técnico Dorival Júnior repense a ideia de aproveitar o ex-atleta do Sport em outra função que não a de centroavante.

“No primeiro momento, não. Eu quero ele assim. No Sport ele vinha jogando assim e jogando bem. Não é por causa de uma partida que nós vamos mudar. Nós temos de fazer uma aproximação maior, ele sabe muito bem fazer a parede, é questão de tempo, adaptação. O Diego sabe trabalhar ali. Uma adaptação rápida vai acontecer”, garantiu o treinador.

Os questionamentos em cima de Anderson Martins também martelaram a cabeça de Dorival Júnior depois da falha do zagueiro na marcação de Balbuena no lance que culminou com o gol do paraguaio nesse sábado.

“Isso é questão de tempo, Anderson está fazendo o segundo jogo pela equipe. A equipe do São Paulo, nos últimos 12 jogos, essa é a terceira derrota. Perdemos para o Grêmio, São Bento e agora (Corinthians). Perdemos o Arboleda (lesão) logo no início, vai demorar um tempo para o retorno dele, mas ganhamos o Anderson Martins, o Bruno (Alves) jogou bem, o Aderlan jogou bem. Não me tira o sono, não. Foi uma situação de momento”, observou Dorival, em defesa de seus atletas.

Tanto Diego Souza quando Anderson Martins só devem sair da equipe titular caso o departamento físico entenda que a dupla precise de um descanso. Nesta quarta-feira, o São Paulo tem decisão contra o Madureira em Londrina (a equipe carioca vendeu o mando) pela estreia na Copa do Brasil. No sábado, o Tricolor recebe o Botafogo-SP no Morumbi com a ‘obrigação’ de vencer depois de triunfar apenas uma vez nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

