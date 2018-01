Corinthians bate o São Paulo no primeiro Majestoso do ano

O primeiro Majestoso de 2018 é do Corinthians. No estádio do Pacaembu, o Alvinegro do Parque São Jorge fez valer o mando de campo e diante de 34.358 torcedores superou o São Paulo por 2 a 1 na tarde amena desse sábado na capital paulista. Longe de ter sido um dos tantos clássicos memoráveis já realizados pelos rivais, o confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista mostrou o já conhecido bom entrosamento entre Jadson e Rodriguinho no meio de campo do Timão e um Tricolor ainda ineficiente no ataque. Diego Souza pouco participou do jogo.

Com o terceiro triunfo seguido no Estadual, os comandados de Fábio Carille chegam a nove pontos, tranquilos na ponta do grupo A. Por outro lado, Dorival Júnior tem com o que se preocupar depois de somar apenas quatro pontos. Ponte Preta, São Caetano e Santo André podem levar o Tricolor à lanterna do Grupo B com o complemento dos jogos.

A dica de que a tarde seria alvinegra veio logo no primeiro minuto de jogo. Enquanto alguns torcedores ainda passavam pelas catracas, Juninho Capixaba resolveu se lançar ao ataque. Rodriguinho recebeu do lateral na entrada da área e só deu um tapa por cima da zaga tricolor. Jadson entrava com total liberdade e, mesmo de pé esquerdo, soube aproveitar dúvida de Sidão no lance para bater de primeira, abrir o placar e levar o Pacaembu ao delírio.

O São Paulo sentiu o golpe. Atordoada, a zaga de Dorival Júnior por pouco não viu Rodriguinho marcar um golaço, passando por três adversários com direito a ‘drible da vaca’. Rodrigo Caio interceptou na hora H.

Timidamente, aos poucos os visitantes foram se encontrando dentro de campo. Uma cabeçada de Militão por cima do travessão após cobrança de escanteio foi a primeira chegada um pouco mais perigosa, já aos 14 minutos.

Diego Souza, apagado entre Balbuena e Pedro Henrique, passou a aparecer nas pontas em busca de espaço. Em compensação, Jadson e Rodriguinho causavam frisson com suas tabelas de toques rápidos e cirúrgicos no meio de campo. Após uma delas, Sidão teve de trabalhar para evitar o gol de Rodriguinho.

O Majestoso se apresentava ao Corinthians quando Shaylon resolveu arriscar chute da entrada da área. A bola explodiu na trave esquerda de Cássio, que havia acabado de tomar um remédio para pressão.

O mal-estar do goleiro corintiano deve ter piorado aos 25 minutos, momento que sua defesa parou para assistir Militão cruzar a bola por toda a extensão da área até Brenner. O garoto chegou fuzilando e colocou o São Paulo no jogo de novo.

O problema é que a equipe do Morumbi não soube aproveitar seu melhor momento. O gol, ao invés de abater, acordou o Corinthians. Em lances subsequentes, Kazim teve gol anulado por dominar a bola com o braço, Rodriguinho de novo obrigou Sidão a se esticar, até que Balbuena teve toda a liberdade do mundo devido a vacilo de Anderson Martins para aproveitar cobrança de escanteio e cabecear para o fundo do gol. O segundo tento alvinegro no clássico, mesmo número de gols do zagueiro paraguaio na temporada.

Diferentemente do primeiro tempo, a etapa final começou com um Corinthians sonolento e são-paulinos a mil. Em apenas cinco minutos, Juninho Capixaba falhou duas vezes. Na primeira, o lateral foi salvo por Balbuena, que tirou a bola de Brenner em cima da linha. Em seguida, Marcos Guilherme chegou a botar a bola na rede. Sorte do Timão e de Capixaba que o meia estava em posição irregular e foi flagrado pelo auxiliar.

Em busca de pôr fim a apatia de seus comandados em campo, Fábio Carille resolveu sacar Kazim e apostar em Júnior Dutra. A torcida, que comemorou a troca, ao menos também fez questão de aplaudir o turco em forma de reconhecimento por seu esforço.

Naturalmente, tanto o ímpeto do São Paulo quanto o ritmo do Corinthians caíram no último terço do clássico. O condicionamento físico e técnico dos jogadores ainda longe do ideal com menos de um mês de trabalho ficou evidente.

Por cansaço ou não, Fábio Carille ainda sacou Rodriguinho para a entrada de Maycon e deu chance a Guilherme Romão no lugar de Juninho Capixaba. Dorival Júnior mandou Paulinho e Reinaldo a campo nas vagas de Shaylon e Edimar, respectivamente. Caíque ainda substituiu Brenner.

Na prática, nada mudou. Pelo contrário, os minutos finais foram marcados até por um certo marasmo. Sendo assim, festa da Fiel, que viu seu time emendar a terceira vitória seguida no Paulistão e, simultaneamente, levou o rival a uma situação delicada já nesse início de temporada.

Agora, o Corinthians terá uma semana livre para fazer ajustes e recuperar seus atletas. No domingo, às 19h30, o Timão será visitante contra o Novorizontino. Antes disso, na quarta-feira, o Tricolor enfrentará o Madureira pela estreia na Copa do Brasil. A partida está marcada para às 21h45, no estádio do Café, em Londrina, já que os cariocas resolveram vender o mando, e é decisão em jogo único. Após isso, o São Paulo volta a campo pelo Estadual no sábado, às 17 horas, para encarar o Botafogo-SP no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 27 de janeiro de 2018, sábado

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Nogueira

Público: 31.972 pagantes / 34.358 total

Renda: R$ 1.278.027,50

Cartões amarelos: Romero, Gabriel, Júnior Dutra (Corinthians); Jucilei, Diego Souza, Petros (São Paulo)

GOLS:

Corinthians: Jadson, a 1 minuto, e Balbuena, aos 33 do 1T.

São Paulo: Brenner, 24 minutos do 1T

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba (Guilherme Romão); Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho (Maycon) e Clayson; Kazim (Júnior Dutra)

Técnico: Fábio Carille

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar (Reinaldo); Jucilei; Marcos Guilherme, Petros, Shaylon (Paulinho) e Brenner (Caíque); Diego Souza

Técnico: Dorival Júnior