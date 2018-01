Dorival pede paciência à torcida: “O importante é terminar bem”

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, minimizou os efeitos da derrota por 2 a 0 para o São Bento, na noite desta quarta-feira, em Sorocaba, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva concedida após o jogo, o treinador pediu paciência à torcida tricolor.

“Temos que ser bem frios na análise. Apenas temos uma diretriz e não vai ser alterada em razão de um resultado. Onze dias de treinamento, cinco jogos em sequência. Desde o início havíamos planejado isso. A equipe não fez um jogo ruim”, analisou.

“Fizemos um jogo muito brigado no primeiro tempo. No segundo tempo tínhamos o jogo mais equilibrado, fazia presente no meio de campo à frente. E de repente tomamos um gol numa jogada isolada. Nenhuma situação que desespere. Vai ser um campeonato diferente dos anteriores”, assegurou o comandante.

Em função do curto período de preparação – o elenco se reapresentou em 3 de janeiro -, o Tricolor foi a campo uma equipe alternativa. Dorival não mostrou arrependimento pela medida e elogiou a atuação dos quatro garotos que estrearam no time profissional – o zagueiro Rony, os volantes Pedro Augusto e Paulo Henrique e o atacante Marquinhos Cipriano.

“Muito próximo do ideal com apenas 12 dias é impossível. Ninguém é mágico. O mais importante é finalizar o ano e o campeonato bem. O torcedor pode ter tranquilidade que tudo está dentro de um planejamento. Temos certeza que estamos fazendo as coisas corretas”, bradou.

“Os garotos foram bem no geral. É muito cedo ainda para avaliar. Poucos períodos de treinamento. Fico feliz de ter igualado fisicamente. Tinha o jogo controlado no segundo tempo, até o momento. Mas eu vi coisas boas acontecendo. Alguns garotos podendo aparecer e podem vir a ser confirmados num curto espaço”, completou.

Integrante do Grupo B do Estadual e com uma formação bem diferente, o São Paulo buscará a reabilitação no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), diante do Novorizontino, no Morumbi.