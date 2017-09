Dorival lamenta gesto obsceno de Gabriel: “Chamaria a atenção dele”

A polêmica comemoração do volante Gabriel segue repercutindo negativamente no São Paulo. O técnico Dorival Júnior lamentou o gesto obsceno feito pelo corintiano após o meia-atacante Clayson marcar o gol de empate no Majestoso do último domingo, no Morumbi.

Na ocasião, Gabriel se virou para as arquibancadas do estádio tricolor e levou a mão ao seu órgão genital como provocação à torcida rival. Nesta quarta-feira, três dias depois do clássico, Dorival disse que, se fosse seu comandante, o repreenderia com uma bronca.

“Não tenho dúvidas de que chamaria a atenção dele, sim. Gabriel é uma pessoa que tenho respeito e consideração. Ele sabe que a atitude que teve não foi correta”, afirmou ao canal Sportv.

“A comemoração foi mais do que natural entre todos os jogadores do Corinthians, mas nada que extrapole, que seja ofensivo a quem esteja observando o espetáculo. Houve uma situação que fugiu um pouco ao natural. Tenho certeza que o próprio Gabriel reconhecerá esse erro que teve”, avaliou Dorival.

Na verdade, Gabriel já pediu perdão pelo gesto obsceno através de um vídeo publicado pelo Corinthians horas depois do clássico. Ainda assim, o jogador foi denunciado na terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que pode suspendê-lo de duas a seis partidas.

O caso envolvendo Gabriel foi apenas uma das polêmicas do Majestoso válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os são-paulinos ainda reclamam de ao menos três lances capitais do confronto. Por isso, o departamento de futebol tricolor entrou com uma representação na CBF contra a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães.

Um relatório com vídeos de lances em que o time de Dorival Júnior teria sido prejudicado foi enviado ao coronel Marcos Marinho, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. A ação são-paulina, inclusive, rendeu uma provocação do rival alvinegro, que sugeriu o retorno do “DVD”, em alusão ao dossiê de reclamações do Internacional. O treinador, no entanto, garante não estar preocupado com questões extracampo.

“Foi uma posição tomada pela diretoria. Os erros aconteceram, mas não vamos questioná-los a todo momento. Ao contrário. O árbitro está ali para fazer o seu melhor. Só espero que o São Paulo não seja mais prejudicado, como aconteceu em outras rodadas. É que a sequência fez com que a diretoria tomasse uma posição. Eu respeito, mas a minha preocupação é dentro de campo”, ressaltou.