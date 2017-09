Gabriel é denunciado no STJD por gesto obsceno no Majestoso

O volante Gabriel precisará se explicar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter comemorado o gol do meia-atacante Clayson sobre o São Paulo, no domingo, com um gesto obsceno. Na ocasião, ele se virou para as arquibancadas do Morumbi, colocou a língua para fora e segurou o seu órgão genital como provocação aos torcedores rivais pelo empate por 1 a 1.

O caso de Gabriel foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) – “provocar o público durante a partida” –, cuja pena varia de dois a seis jogos de suspensão.

Já prevendo que poderia se complicar judicialmente, Gabriel divulgou um vídeo em que pedia desculpas aos torcedores do São Paulo pelo ocorrido, o que não foi suficiente para livrá-lo da denúncia.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O técnico Fábio Carille também prometeu repreender o seu jogador – “um bom menino”, nas palavras dele – após assistir ao vídeo em que Gabriel provoca a torcida do São Paulo. O volante estava entre os reservas no momento do gol de Clayson porque havia sido substituído pelo próprio meia-atacante.

Na tarde desta segunda-feira, o goleiro Cássio saiu em defesa de Gabriel. “Ele foi nobre ao pedir desculpas, coisa que muitos não fizeram ao desrespeitar a nossa equipe. Espero que não seja punido por ter extravasado um pouco no calor do jogo. Era um clássico de torcida única, com todo o mundo tacando latinha no nosso ônibus, cheio de rivalidade. Mas o Gabriel já se desculpou, e vida que segue”, disse, antes de lamentar a situação. “Antigamente, o pessoal levava as coisas mais na brincadeira. Isso mudou.”

Caso Gabriel seja punido, o Corinthians tem Paulo Roberto e Camacho como principais opções para escalar ao lado de Maycon na contenção do seu meio-campo na reta final do Campeonato Brasileiro.