Dorival lamenta empate do São Paulo e fala sobre Arboleda: “Disciplina tem que estar acima”

A estreia de Dorival Júnior em sua terceira passagem pelo São Paulo ficou marcada não apenas pelo empate por 1 a 1 diante do Millonarios, nesta terça-feira, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana, mas também por uma declaração firme do treinador sobre disciplina no elenco tricolor.

Após a partida, Dorival comentou a situação de Robert Arboleda e afirmou que não participou da decisão sobre um eventual retorno do defensor. O técnico ressaltou que respeita a posição adotada pela diretoria são-paulina e destacou a importância da disciplina dentro do clube.

“Não pedi (a volta do Arboleda). É uma situação que a diretoria do São Paulo teve autonomia, respeito qualquer decisão tomada. Entendo que é um grande jogador, mas cometeu um deslize muito grande. A disciplina tem que estar acima de qualquer clube de futebol”, afirmou.

Arboleda sumiu no último dia 4 de abril de 2026 e não respondeu aos contatos da diretoria do São Paulo. O clube chegou a notificar o zagueiro, que só retornou ao Brasil um mês depois, no dia 4 de maio. Com isso, o zagueiro ainda tem futuro indefinido no Tricolor.



Dorival também saiu em defesa do elenco após o tropeço em casa e evitou individualizar os erros cometidos durante a partida. O treinador destacou que o futebol é coletivo e reforçou a necessidade de recuperar a confiança da equipe.

“Você não pode penalizar o atleta (Dória) por um erro. Houve sim um erro, mas o jogador tem naturalmente que buscar a recuperação. Sempre pensei assim em relação a atletas, futebol é coletivo”, disse.

O comandante ainda avaliou que o São Paulo apresentou aspectos positivos em sua reestreia, apesar do resultado frustrante. Segundo ele, o time ainda necessita de ajustes táticos e de maior tranquilidade para aproveitar as oportunidades criadas.

“O primeiro requisito é um resgate de confiança. Não fizemos uma partida ruim, mas não dominamos tecnicamente. Tivemos coisas mais positivas do que negativas, mas não o suficiente para garantir o resultado”, analisou.

Dorival também apontou a ansiedade como um dos fatores que têm prejudicado a equipe nas partidas recentes.

“A ansiedade tem tomado a frente da racionalidade e isso pesa muito. Qualquer erro mínimo gera o gol adversário”, completou.

Dentro de campo, o São Paulo abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com Luciano, mas sofreu o empate na reta final da etapa complementar após erro na saída de bola. Hurtado marcou para os colombianos aos 35 minutos do segundo tempo.

Situação do São Paulo

Com o empate, o Tricolor chegou aos nove pontos e segue na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, mas ainda pode perder a ponta da chave dependendo do resultado entre O'Higgins FC e Boston River.

Próximo jogo

São Paulo x Botafogo | 17ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)