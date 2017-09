Dorival fecha treino no São Paulo e mantém mistério para o Majestoso

O São Paulo treinou com portões fechados na manhã desta quarta-feira, no CCT da Barra Funda. Apenas o aquecimento foi liberado aos jornalistas. A ideia do técnico Dorival Júnior é não dar pistas do time que enfrentará o Corinthians, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dez jogadores considerados titulares que conversaram por cerca de cinco minutos com Dorival após o treino da última terça estiveram em campo durante o aquecimento: Sidão, Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Petros, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes, Hernanes e Lucas Pratto.

Também participaram da atividade Christian Cueva e Jucilei, que brigam para estar entre os 11 iniciais no Majestoso. Titular no primeiro tempo contra o Vitória e substituído no intervalo por Cueva, Jonatan Gomez não foi convidado para o bate-papo com Dorival e deve voltar ao banco de reservas.

A principal dúvida, portanto, é se Cueva retorna ou não à equipe titular. O peruano foi decisivo em Salvador, no último domingo, contribuindo com assistência e gol no triunfo sobre o Vitória. Após a partida, inclusive, Dorival disse que o meia “é um jogador importante, que não dá para abrir mão”.

Em caso de o camisa 10 começar o clássico dentro de campo, a tendência é que Jucilei deixe o time, já que o treinador são-paulino deve dar sequência a Lucas Fernandes na formação inicial.

Assim como Jucilei, Edimar está livre de suspensão após ficar de fora contra o Vitória. No entanto, a expectativa é que o experiente lateral esquerdo perca a vaga para Júnior Tavares, que foi bem na Bahia.

De acordo com o site oficial do São Paulo, Bruno e Araruna, recuperados de lesão, participaram normalmente das atividades desta quarta, voltando a fica à disposição de Dorival. O Tricolor não informou a formação que Dorival esboçou nesta manhã.

O treinamento da tarde desta quinta-feira será realizado nos mesmos moldes: 15 minutos de aquecimento liberado à imprensa, que em seguida deverá deixar o CCT da Barra Funda. Não haverá entrevista coletiva nem zona mista – Dorival Júnior falará com os jornalistas apenas na sexta, antevéspera do clássico.

Aliviado pela vitória no final de semana, o São Paulo subiu para o 17º lugar do Brasileiro, com 27 pontos, ainda ocupando a zona de rebaixamento, no entanto. Já o Corinthians é o líder absoluto, com 53 pontos, dez a mais que o segundo colocado Grêmio. A torcida tricolor já adquiriu 50 mil ingressos para o Majestoso e deve estabelecer o novo recorde de público da edição 2017 do torneio.