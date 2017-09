Torcida do São Paulo esgota ingressos e se aproxima de recorde

O São Paulo, mais uma vez, terá o apoio massivo de sua torcida na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O clube anunciou na manhã desta quarta-feira que 50 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbi.

Dessa forma, as entradas para o público em geral estão esgotadas. Restam apenas bilhetes para camarotes, cadeiras cativas e ingressos corporativos. Por determinação da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, que vigora desde meados de 2016, apenas a torcida do time mandante poderá se fazer presente no estádio.

A expectativa é que o São Paulo quebre mais uma vez o recorde de público do Brasileirão, que pertence a sua torcida, inclusive. A marca foi registrada na vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, em 13 de agosto, quando 56.052 pagantes lotaram o Morumbi.

“Talvez o jogo mais importante do ano. A gente vem em uma crescente, vem melhorando, estamos com o nosso torcedor. Provavelmente será mais um recorde batido de público no Campeonato Brasileiro. É o jogo para a gente vencer e sair disso de uma vez por todas”, afirmou o volante Petros.

Animado pelo triunfo sobre o Vitória, no último domingo, o São Paulo é o 17º colocado do Brasileiro, com 27 pontos, ocupando a zona de descenso, no entanto. Já o Corinthians lidera a competição de maneira absoluta, com 53 pontos, dez a mais que o segundo colocado Grêmio.