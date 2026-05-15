Dorival celebra retorno ao São Paulo: "Alegria imensa"

Anunciado na manhã desta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior chegou ao São Paulo para a sua terceira passagem. Nas duas primeiras vezes que comandou o Tricolor, o técnico teve ótimo desempenho, ajudando a equipe em momentos distintos.

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, em 2017, Dorival Júnior assumiu a equipe na zona de rebaixamento, mas fez uma das melhores campanhas do segundo turno e manteve o Tricolor na elite do futebol nacional. Apesar de salvar o clube da Série B, acabou demitido no início da temporada seguinte.

🗣️ Dorival Júnior: “É uma alegria imensa retornar ao clube, onde vivemos duas passagens marcantes. Na primeira, tivemos a oportunidade de recuperar de um momento muito adverso. Na segunda, a felicidade de alcançar a inédita conquista da Copa do Brasil. Nas duas vivemos momentos… pic.twitter.com/Bdzz9YjVuG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026

"É uma alegria imensa retornar ao clube, onde vivemos duas passagens marcantes. Na primeira, tivemos a oportunidade de recuperar de um momento muito adverso. Na segunda, a felicidade de alcançar a inédita conquista da Copa do Brasil", disse o treinador.

Na segunda passagem, venceu a inédita Copa do Brasil contra seu ex-time da época, o Flamengo. Na época, seu bom desempenho em temporadas consecutivas o renderam um convite para assumir a Seleção Brasileira, na qual foi treinador entre 2024 e 2025.

"Nas duas vivemos momentos inesquecíveis ao lado do torcedor. Chegamos muito motivados com esse reencontro", completou o comandante.

Ao todo, Dorival Júnior soma 94 jogos pelo Tricolor, com 41 vitórias, 25 empates e 28 derrotas. O comandante possui um retrospecto de 52,4% e conquistou um título pelo São Paulo: a Copa do Brasil de 2023.

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