Dorival diz que arrancada do São Paulo “é questão de tempo”

O São Paulo mais uma vez não conseguiu embalar duas vitórias consecutivas sob o comando de Dorival Júnior. Esperava-se que conseguisse o feito após os triunfos sobre Vasco, Botafogo e Cruzeiro, mas Grêmio, Coritiba e Avaí o impediram. No entanto, a arrancada do Tricolor é questão de tempo, segundo o treinador.

Em entrevista coletiva concedida após o empate por 1 a 1 com o Avaí, no último domingo, na Ressacada, o comandante são-paulino avaliou positivamente a atuação de sua equipe e viu até uma “grande evolução”.

“Percebo um time mais solto, com confiança para começar jogadas importantes. Foi assim hoje (domingo) em alguns momentos contra Botafogo e Cruzeiro. Estamos aguardando essa arrancada, que pode vir com um grande resultado. Quem sabe ela esteja próxima. Os jogadores estão interessados e querendo acertar a todo momento. Tudo é questão de tempo”, avaliou.

Dorival ficou satisfeito sobretudo pelas jogadas de lado de campo, com profundidade. De fato, o São Paulo usou bastante os laterais, já que foram feitos 40 cruzamentos durante o duelo, 11 a mais que o Avaí.

“Começamos a triangular mais pelos dois lados do campo. Houve um aparecimento do Edimar e do Buffarini que nos anima mais. Estamos aguardando por uma arrancada, está demorando para acontecer, mas os jogadores têm feito por merecer e ela pode acontecer a qualquer momento”, afirmou, confiante.

Trabalho não tem faltado para tal. Dorival teve as últimas duas semanas completas para fazer testes e mudanças. Para o duelo em Florianópolis, trocou Jucilei e Petros de posição e colocou Sidão no lugar de Renan Ribeiro na meta são-paulina.

“Os treinamentos estão sendo intensificados. Percebo o interesse dos atletas em fazer tudo da maneira como é pedida. A confirmação de tudo isso só vira quando os resultados aparecerem. Temos que ir com calma, rodada a rodada, ponto a ponto”, encerrou.

Com 23 pontos em 21 rodadas, o São Paulo é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. O próximo compromisso é o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Palestra Itália.