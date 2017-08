Dorival vê “grande evolução” do São Paulo e minimiza erros de Sidão

O empate por 1 a 1 com o Avaí, na tarde deste domingo, na Ressacada, mostrou uma “grande evolução” do São Paulo. A avaliação é do técnico Dorival Júnior, que ainda elogiou a atuação do goleiro Sidão, principal novidade no time tricolor.

“Fico satisfeito por estar vendo uma evolução grande. Estamos criando uma confiança maior, espero mantermos essa postura”, analisou o treinador, em entrevista coletiva, após a partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, Dorival fez duas mudanças: uma tática e outra técnica. A primeira foi o recuo de Petros à posição de primeiro volante e o adiantamento de Jucilei à linha de quatro armadores no esquema 4-1-4-1. Já a segunda foi a entrada de Sidão na vaga de Renan Ribeiro.

“A posição do Petros está muito mais consolidada. O Jucilei teve um crescimento muito bom, ganhou mobilidade, apareceu dentro da área. Mas o mais importante é a maneira coletiva com que a equipe jogou. Em termos de construção de jogadas, talvez tenha sido o jogo em que tivemos a melhor movimentação. Espero que as coisas se acertem daqui para frente”, afirmou.

Indagado sobre o nível da atuação de Sidão, Dorival se mostrou surpreso e minimizou os erros na saída de bola do goleiro – foram pelo menos quatro. O último deles, inclusive, quase culminou no segundo gol do Avaí, que naquele momento vencia por 1 a 0, no segundo tempo. No lance, o camisa 12 compensou com grande defesa, contudo.

“O Sidão se mostrou um pouco acima do que eu imaginava. Teve um erro de saída de bola apenas, em razão do tempo de inatividade. Vamos aguardar para ter uma análise mais segura”, ponderou.

Com o resultado, o São Paulo voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no 17º lugar, com 23 pontos ganhos, já que foi ultrapassado pelo Chapecoense, que nesta noite derrotou o Palmeiras por 2 a 0, em pleno Palestra Itália. O próximo compromisso é justamente o clássico contra o Verdão, no domingo (27), fora de casa.