Dorival deseja sorte a Scarpa e pede mais dois atacantes ao São Paulo

O técnico Dorival Júnior ainda não fechou o elenco do São Paulo para a temporada de 2018. O treinador espera receber mais dois atacantes que saibam atuar pelas pontas para suprir as saídas de Wellington Nem, Marcinho e Denilson. No entanto, não descarta utilizar os garotos recém-promovidos da base caso o clube não tenha sucesso no mercado.

“Estamos buscando um ou dois elementos pelo lado. Se, de repente, um garoto passar a ocupar o espaço, essa solicitação vai diminuindo. Caso venha, ótimo. Se não vier, a gente busca soluções aqui dentro. Essa é a obrigação de um treinador”, afirmou Dorival, nesta segunda-feira, em sua primeira entrevista coletiva, no CT da Barra Funda.

No momento, o comandante tricolor tem Marcos Guilherme, Shaylon, Paulo Boia, Brenner e Morato como opções de atacantes que jogam pelas beiradas de campo. Gustavo Scarpa, que era um alvo para ocupar essa faixa do campo, acertou com o Palmeiras nesta segunda-feira, após ficar próximo do Tricolor, que negociava diretamente com o Fluminense.

Líder em assistências no Campeonato Brasileiro de 2017, com 12 passes para o gol, Scarpa foi um pedido de Dorival nesta pré-temporada. Insatisfeito com o não pagamento de vencimentos, o meia-atacante conseguiu na Justiça a sua liberação do Fluminense, o que dificultou as ações do São Paulo, que não viu com bons olhos a possibilidade de entrar em leilão pelo atleta.

“Não cheguei a falar com o Gustavo (Scarpa). Não só o Palmeiras, mas outras equipes estavam atrás dele”, disse Dorival, referindo-se a Corinthians e Atlético-MG. “Que ele tenha muito sucesso na nova equipe. O São Paulo vai fazer as coisas com os pés no chão e dentro do que achar conveniente”, ressaltou.

“Como treinador, é natural que gostaria de ter grandes jogadores dentro da equipe. Foi um jogador pedido, fomos ao nosso limite. Não tenho dúvidas de que a diretoria fez todo o esforço, mas não temos de ficar lamentando. Que ele seja feliz e o São Paulo busque a melhor equipe para a temporada”, bradou.

Até o momento, o São Paulo anunciou como reforços o goleiro Jean (Bahia), o meia-atacante Diego Souza (Sport) e o zagueiro Anderson Martins (Vasco). Além disso, adquiriu Jucilei e Edimar em definitivo e trouxe de volta Hudson e Reinaldo de empréstimos. O atacante Marinho, ex-Vitória e Cruzeiro e atualmente no Changchun Yatai, da China, foi elogiado pelo diretor-executivo de futebol Raí e está na mira do Tricolor.