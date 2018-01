Palmeiras anuncia acordo de cinco anos com meia Gustavo Scarpa

O meia Gustavo Scarpa foi anunciado como reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde desta segunda-feira. Por meio de nota postada em seu site oficial, o clube alviverde anunciou um acordo válido por cinco temporadas com o ex-jogador do Fluminense.

Cobrando vencimentos não honrados pelo Fluminense, o meia de 24 anos conseguiu a rescisão contratual na Justiça – o clube do Rio de Janeiro planeja recorrer, mas uma reviravolta é considerada improvável. Gustavo Scarpa não chegou nem a se reapresentar com o restante do elenco no começo da temporada.

Na condição de vice-campeão brasileiro, classificado à Copa Libertadores e bem estruturado financeiramente, o Palmeiras venceu uma concorrência acirrada para acertar com Scarpa. O meia, um dos melhores do Brasil na posição e disposto a sair, também estava na mira de clubes como São Paulo e Corinthians.

A busca de um acordo para trazer Scarpa, enfim alcançado, foi trabalhosa para o diretor de futebol Alexandre Mattos. Palmeiras e Fluminense chegaram a alinhavar uma negociação envolvendo a troca de alguns jogadores, mas Roger Guedes recusou a transferência, o que inviabilizou o modelo.

As tratativas entre Palmeiras e Gustavo Scarpa esfriaram, mas o clube alviverde seguiu atento aos passos do atleta e viu a transferência ficar mais simples após a rescisão com o Fluminense. Os dirigentes palestrinos têm boa relação com os empresários do meia e já iniciaram os trâmites para inscrevê-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A contratação de Gustavo Scarpa aumenta ainda mais o já vasto leque de alternativas do técnico Roger Machado para a meia palmeirense. No novo clube, ele terá a concorrência de Alejandro Guerra, Agustin Allione, Hyoran, Lucas Lima, Michel Bastos e Moisés na posição.

Além de Lucas Lima e Gustavo Scarpa, o Palmeiras acertou ainda as contratações do goleiro Weverton, do zagueiro Emerson Santos, do lateral direito Marcos Rocha e do lateral esquerdo Diogo Babosa. Os primeiros cinco reforços vêm participando do período de pré-temporada na Academia de Futebol.