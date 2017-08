Dorival confirma titulares e dá ênfase a bolas paradas no São Paulo

O São Paulo está pronto para o duelo com o Coritiba, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. Na manhã desta quarta, no último treinamento antes da partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior confirmou o time titular sem mudanças em relação à vitória sobre o Botafogo.

A formação inicial será a seguinte: Renan Ribeiro; Bruno, Arboeda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei e Petros; Marcinho, Hernanes e Cueva; Lucas Pratto. A disposição tática foi a mesma dos últimos jogos e treinos, com Hernanes centralizado, Cueva aberto na esquerda e Marcinho na direita.

Os oito reservas presentes na atividade de ataque contra defesa foram Araruna, Lugano, Douglas, Aderllan, Cícero, Gomez, Brenner e Gilberto. A ideia foi simular uma eventual e provável retranca do time paranaense. Para furá-la, Dorival paralisou o treino diversas vezes para passar orientações a seus atletas acerca da movimentação ideal no jogo.

“É jogo de seis pontos. Sabemos que jogar contra adversário da zona de rebaixamento é difícil. Eles vão jogar no contra-ataque, temos de ter atenção e aproveitar as oportunidades para matar o jogo”, alertou o volante Jucilei, em entrevista coletiva, após o treino.

Durante o trabalho, que durou cerca de 20 minutos, Gilberto sentiu dores na panturrilha esquerda, foi atendido pelo médico José Sanchez e precisou deixar o campo mais cedo. A princípio, não houve nada de grave com o centroavante, que, apesar disso, virou dúvida para o confronto desta quinta-feira.

Na sequência, Dorival Júnior posicionou apenas os titulares dentro da área e deu ênfase às jogadas de bolas paradas. Cueva e Marcinho foram os responsáveis pelas cobranças. Nas ofensivas, Arboleda foi o destaque ao levar a melhor por cima na maioria dos lances e marcar gols. Nas defensivas, o técnico fez questão de parar o exercício de forma frequente para passar instruções acerca do posicionamento dos jogadores.

Na parte final do treino, Cícero realizou um trabalho físico à parte no campo anexo. Em seguida, o meio-campista conversou por alguns minutos com o preparador Celso Rezende antes de ir ao vestiário. Já Cueva e Hernanes aprimoraram cobranças de pênaltis. O Profeta teve melhor aproveitamento em comparação com o peruano, que desperdiçou uma penalidade diante do Botafogo, no último sábado.

Nas dependências internas do CT tricolor trabalharam Júnior Tavares, Lucas Fernandes e Morato. O trio se recupera de lesão, mas o primeiro é o que tem o prazo de retorno mais curto. Já Wellington Nem será submetido a uma cirurgia para reconstrução de dois ligamentos do joelho direito e está fora do restante da temporada.

Classificada como uma “final” pelo São Paulo, a partida contra o Coritiba é um confronto direto para fugir da zona de rebaixamento. As duas equipes somam 19 pontos, porém o Tricolor aparece uma posição à frente, no 16º lugar, por ter melhor saldo de gols.