Dorival busca alternativas com desfalques no meio e elogia André Silva: "Satisfeito com o que vi"

André Silva foi a principal surpresa na escalação do São Paulo, que venceu o Boston River-URU por 2 a 0, em duelo da sexta rodada da Copa Sul-Americana. A opção pelo camisa 17 se deu em meio aos diversos desfalques enfrentados por Dorival Júnior. O treinador elogiou a atuação do atacante, responsável pela assistência para o gol de Artur, que abriu o placar.

"O André tem características de um meia também, os movimentos que ele fez em treinamento, nos mostrou uma possibilidade de repente encontrar um jogador para essa função. Eu acho que a flutuação dele é muito interessante, o ataque à profundidade, os movimentos que ele faz. Eu acho que com isso nós ganhamos um jogador interessante que pode nos dar uma ótima condição", analisou Dorival.

"Vamos ter calma esperando que ele continue esse processo, continue crescendo, evoluindo dentro das suas condições e possa continuar nos dando uma boa resposta. No jogo de hoje, eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Vamos ver o que poderíamos ter até o final de semana", seguiu.

Para esta partida, Dorival tinha uma lista de desfalques. Entre as baixas no meio e ataque estavam: Luciano (lesão na panturrilha direita), Bobadilla (liberado para se apresentar à seleção paraguaia após lesão no joelho direito), Cauly (transição após dores no adutor direito), Lucas (cirurgia no tendão calcâneo da perna direita) e Marcos Antônio (transição após lesão no reto femoral direito).

Ao comentar a oscilação da equipe durante as partidas, Dorival não deixou de falar das diversas baixas que têm e características que faltam ao elenco.

"É uma condição que se apresenta, é a característica de alguns jogadores que nos faltam, no caso o Marcos Antônio, o Luciano, o Cauly, enfim, são vários jogadores desse setor que estão aí afastados momentaneamente. Eu acredito que quando tivermos o elenco um pouco mais preenchido, talvez nós tenhamos possibilidades e de repente nós possamos encontrar, mas o mais importante é que isso daí não se dá por apenas um fato, não é um detalhe. Eu acho que uma série deles que às vezes provocam uma situação em que você se retrai inconscientemente e sofre um perigo desnecessário próximo ao seu gol. Eu acho que foi isso que aconteceu na última partida principalmente no segundo tempo", explicou Dorival.

"Nós tivemos, talvez, no fundo do pensamento, a intenção de segurarmos um resultado que é muito difícil de acontecer e, de repente, abrimos mão daquilo que vinha nos fazendo muito bem na primeira etapa. Até porque naquele jogo também a equipe do Botafogo não conseguiu fazer um ataque sequer na primeira fase da partida. O mesmo, acredito, aconteceu na noite de hoje, mas a regularidade ainda fica comprometida em razão desse detalhe que nos falta, provocando sempre uma situação desconfortável dentro do jogo. Isso preocupa", finalizou.

Situação do São Paulo

Classificado às oitavas de final da Sul-Americana de forma invicta, o São Paulo agora tenta dar uma resposta ao torcedor no Campeonato Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior é a sétima colocada, com 25 pontos conquistados e tenta recuperar sua posição no G4 antes da pausa para a Copa do Mundo.

Próximo jogo

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Baenão, em Belém (PA)

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