Dorival acena com Araruna no lugar do suspenso Petros para quarta-feira

Deixando para trás a derrota para o Corinthians no Majestoso de sábado, o São Paulo iniciou a preparação para o duelo com o Madureira pela primeira fase da Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Dorival Júnior comandou um treino no CT da Barra Funda que indicou uma mudança na equipe titular.

A novidade é a entrada de Araruna no lugar de Petros, que está fora da partida por ter de cumprir dois jogos de suspensão por ter sido expulso após o jogo contra o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, o atual capitão tricolor desferiu um soco no adversário.

O São Paulo, portanto, deverá enfrentar o Madureira com Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei e Araruna; Marcos Guilherme, Shaylon e Brenner; Diego Souza.

Leia mais: Lugano ainda não foi anunciado, mas já começou a trabalhar no São Paulo

No treino desta tarde, Dorival escolheu Araruna para fazer dupla de volantes com Jucilei no meio-campo titular em detrimento de Hudson, que ainda aprimora a forma física após sofrer grave lesão na coxa direita no fim de sua passagem pelo Cruzeiro em 2017.

Na atividade, o técnico separou o grupo por setores. Em uma metade do campo, os jogadores do meio e da frente treinaram marcação pressão, construção de jogadas e saída de bola. Na outra, os zagueiros e laterais faziam exercícios específicos para a defesa.

Fora da lista de relacionados para as partidas contra Mirassol e Corinthians por indisciplina, o meia Christian Cueva treinou normalmente entre os reservas e ainda não se sabe se voltará a ficar à disposição para o duelo com o Madureira.

O zagueiro Robert Arboleda, recém-recuperado de um leve estiramento na coxa direita, também treinou normalmente e pode compor o banco de reservas nesta quarta.

Em busca do inédito título da Copa do Brasil, o São Paulo iniciará sua trajetória na edição 2018 diante do Madureira, às 21h45 (de Brasília), desta quarta-feira, no Estádio do Café, em Londrina. A partida única, pela qual o Tricolor jogará pelo empate para se classificar, será realizada na cidade paranaense porque a equipe carioca venceu o seu mando de campo.