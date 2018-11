Diego Souza sofre entorse e está fora do duelo contra o Grêmio

Diego Souza não estará à disposição do técnico André Jardine para o duelo desta quinta-feira, contra o Grêmio, no Morumbi. O atacante do São Paulo sofreu uma entorse no joelho direito no treino desta terça-feira, no CT da Barra Funda, e, após ressonância magnética realizada nesta quarta, teve a lesão e o desfalque confirmados.

De acordo com o comunicado emitido no site oficial do clube, o camisa nove já se encontra sob os cuidados do departamento médico tricolor e, no Reffis, realizará trabalhos fisioterápicos em período integral.

Desta forma, acabam as possibilidades de o São Paulo ter de volta o quarteto “NERD” em seu time titular. Nenê, Everton, Reinaldo e Diego Souza, juntos, não entram em campo como titulares há praticamente dois meses. A última vez em que o Tricolor contou com a parceria foi no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela rodada 25 do Campeonato Brasileiro.

Em confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores, São Paulo e Grêmio medem forças nesta quinta-feira, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão 2018. No Morumbi, a bola rola a partir das 19h (no horário de Brasília).

