Quarteto “NERD” do São Paulo pode voltar a ser titular após 2 meses

O quarteto “NERD”, chamado assim pelas iniciais dos nomes de Nenê, Everton, Reinaldo e Diego Souza, pode estar de volta como titular no duelo com o Grêmio, nesta quinta-feira (15), às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os quatro jogadores não começam juntos uma partida desde o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 16 de setembro. A partir de então, o Tricolor disputou oito jogos em que pelo menos um dos membros do quarteto não foi titular.

Nesse período, a principal ausência na equipe titular foi Everton. Com um estiramento na coxa esquerda, o meia-atacante ficou afastado dos jogos contra América-MG e Botafogo. Depois, entrou no segundo tempo do clássico com o Palmeiras, mas voltou a sentir a lesão que o tirou das quatro partidas seguintes.

Recuperado, Everton foi acionado no último sábado, durante a etapa complementar do confronto com o Corinthians. Inclusive, ele participou da jogada do gol de empate, anotado por Brenner, e deve ser titular no duelo com o Grêmio.

Quem também perdeu espaço foi Nenê. Principal garçom do time na temporada com sete assistências, o camisa 10 perdeu a titularidade nos últimos quatro jogos. No entanto, com a demissão de Diego Aguirre, o meia de 37 anos vive a expectativa de voltar a ser titular sob o comando interino de André Jardine.

Como Reinaldo e Diego Souza não estão lesionados nem suspensos, as chances de o quarteto iniciar o embate com o Grêmio são grandes. Isso, entretanto, só será confirmado momentos antes da partida, já que os treinos até a partida serão fechados à imprensa.

Coincidentemente, nesse período em que o quarteto não esteve à disposição, o São Paulo caiu vertiginosamente de rendimento e despencou da liderança para o quinto lugar.

Assim, os quatro jogadores, responsáveis por 35 dos 72 gols da equipe na temporada, podem ser a alternativa para Jardine resgatar o bom futebol do primeiro turno, além de recolocar o time no G4 do Brasileirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com