De olho na Chapecoense, São Paulo faz treino leve e encerra preparação

Neste sábado, o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar a Chapecoense. O técnico Diego Aguirre comandou um treinamento leve para os jogadores que participaram do jogo diante do Colón pela Copa Sul-Americana.

A ideia do treinador e da comissão técnica com os treinos leves é fazer com que nenhum atleta importante sofra uma baixa, como Nenê e Diego Souza, por exemplo. Dessa forma, a atividade acabou sendo tranquila para os considerados titulares do plantel.

O restante do elenco fez um treinamento técnico em campo reduzido, em que foi trabalhada movimentação, transição e posse de bola. Logo depois, o mesmo grupo realizou atividades com bola parada, tanto na parte ofensiva, quanto defensiva.

São Paulo e Chapecoense se enfrentam neste domingo às 19h00 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode fazer com que os comandados de Aguirre terminem o primeiro turno na liderança da competição.