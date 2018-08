São Paulo tem sequência decisiva para se isolar na liderança do Brasileiro

Passada a eliminação na Copa Sul-Americana, o São Paulo voltou o foco completamente para o Campeonato Brasileiro, em que terá uma sequência extremamente importante que começa já neste final de semana para se desgarrar dos demais concorrentes pelo título nacional. Neste domingo, a equipe recebe a Chapecoense, um adversário teoricamente mais fraco, e depois enfrenta o Paraná, Ceará e Fluminense, esses dois últimos jogos em casa.

Após seis rodadas sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense conseguiu superar o Corinthians na última rodada, mas vive um momento turbulento na temporada. Para piorar, a equipe terá de enfrentar o São Paulo, líder do campeonato, dentro do Morumbi, que deverá contar com casa cheia mais uma vez. Para a torcida, ansiosa para ver como o Tricolor irá se comportar em campo após a eliminação para o Colón, os três pontos é obrigação.

Logo em seguida, o time viaja para Curitiba, onde enfrentará o Paraná, lanterna do Campeonato Brasileiro. No jogo do primeiro turno, o Tricolor conseguiu estrear na competição com vitória, batendo o adversário por 1 a 0, gol de Bruno Alves. Depois de o técnico Rogério Micale ter sido demitido e cada vez mais afundado na zona da degola, os paranistas não deverão ser uma “pedra no sapato” dos comandados de Aguirre.

Na sequência, o São Paulo volta a jogar diante de seu torcedor. A equipe terá pela frente na segunda rodada do 2º turno do Brasileiro o Ceará, que também se encontra em situação extremamente delicado no torneio – o time comandado por Lisca Doido figura atualmente em 18º lugar. Por isso, o que se espera dos donos da casa é mais uma vez a conquista dos três pontos.

Dos quatro próximos duelos do São Paulo, talvez o último dessa sequência seja o mais difícil. Após enfrentar os três times que devem brigar na parte de baixo da tabela, o Tricolor terá pela frente o Fluminense, com quem empatou no primeiro turno, no Maracanã, em 1 a 1. Basta saber se o clube do Morumbi conseguirá somar esses 12 pontos e dar uma resposta ao seu torcedor parecida com a dada há pouco tempo, quando a equipe venceu o Flamengo e o Cruzeiro fora de casa, e o Corinthians no Morumbi.

