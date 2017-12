De férias, Hernanes usa estilo detetive e inspira novo “momento profético”

Depois de liderar a recuperação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Hernanes desfruta seu sucesso nas redes sociais. Neste sábado, o meio-campista postou uma foto que rendeu muitos elogios: com uma roupa extremamente elegante, incluindo um belo casaco, chapéu e até um cachimbo.

Vestido como detetive, Hernanes se inspirou para outro “momento profético”, algo que já está virando tradição nas redes sociais “Temos que ser detetives em nossa própria história, juntar os fatos, investigar, desmascarar pessoas e circunstâncias. Para que a gente tenha uma vida feliz, é necessário descobrir onde erramos e porque falhamos. E avançar para o próximo episódio. Por isso, cada detalhe faz a diferença. Desenvolva uma mente atenta e observadora”, aconselhou.

Todo o estilo de Hernanes, com um modelo voltado para o inverno, se deve ao fato de o jogador estar na Itália passando as férias. Ele aproveitou o descanso para registrar o momento antes de sair com a esposa para jantar. Aliás, a família do jogador segue morando em Turim, mesmo com o atleta atuando no Tricolor.