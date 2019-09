Dani Alves pede espírito aguerrido e revela reflexão no São Paulo

A vitória para cima do Botafogo, no último sábado, fez com que o São Paulo encerrasse uma sequência de quatro partidas sem triunfo. O resultado, porém, terá que ser superado em pouco tempo, já que os comandados de Cuca voltam aos gramados nesta quarta-feira, diante do Goiás, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Alívio não é porque já tem jogo quarta-feira, mas dá uma quebra nos maus resultados. A gente sabe que dá no mesmo se você joga bem, cria 18 ocasiões de gol e o adversário não cria se você não consegue levar os três pontos. Perdemos a oportunidade contra o CSA e agora recuperamos nesse jogo. A gente tem que criar o espírito de uma equipe aguerrida, de uma equipe que não desiste, de uma equipe que luta até o fim”, disse Daniel Alves.

O experiente e versátil jogador ainda revelou uma reflexão dos próprios jogadores do São Paulo. Muitos dos atletas presentes no grupo tricolor são torcedores do próprio clube, fato que, segundo Daniel Alves, potencializa a decepção quando as vitórias não vêm.

“Fizemos uma reflexão outro dia: somos a equipe de mais jogadores que torcem para o time que jogam no Campeonato Brasileiro. Isso diz muito sobre o quanto a gente sofre quando a gente não ganha, mas precisamos criar esse vínculo de jogador e torcedor”, declarou.

“No final das costas, a gente faz o nosso trabalho, se dedica e tenta a todo momento para que os torcedores se sintam orgulhosos e a gente também como torcedor e jogador”, completou.