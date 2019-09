Com gol de Pablo no fim, São Paulo bate o Botafogo e encerra jejum

O São Paulo acabou com a sequência negativa no Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 1 o Botafogo, neste sábado, no Nilton Santos. Com o resultado, os paulistas chegaram a 35 pontos e voltam ao G4 da Série A. Já os alvinegros, com 27, desperdiçaram a chance de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

O confronto foi equilibrado durante os 90 minutos. O São Paulo abriu placar no primeiro tempo, com Hernanes, mas viu o Botafogo empatar antes do intervalo, com João Paulo. Na etapa final, os paulistas foram melhores e decretaram a vitória no fim, com gol de Pablo.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Bahia, em Salvador, na quarta-feira. No mesmo dia, o São Paulo recebe o Goiás, no Morumbi.

O jogo – O São Paulo começou melhor a partida e criou a primeira boa chance logo aos cinco minutos. Após bola levantada na área, Tchê Tchê aproveitou bate e rebate e chutou sobre o travessão.

O Botafogo tinha dificuldade em sair com a bola pela boa marcação paulista. Com isso, os vistantes chegavam com mais intensidade. O São Paulo quase abriu o placar aos 11 minutos, em chute de longe de Reinaldo. Gatito Fernández fez boa defesa.

Os donos da casa só foram criar boa chance de gol aos 22 minutos. Após boa troca de passes, Gustavo Bochecha apareceu de surpresa e chutou para boa defesa de Tiago Volpi. No ataque seguinte, novamente o volante obrigou o goleiro paulista a salvar os visitantes.



Depois de um período sem emoção, o São Paulo aproveitou boa troca de passes para marcar, aos 36 minutos. Hernanes tabelou com Toró e chutou cruzado, sem chance para Gatito Fernández.

O revés foi sentido pelo Botafogo, que viu o São Paulo quase ampliar aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio, Pablo desviou de cabeça e acertou a trave.

Quando parecia que o Botafogo iria atrás no placar para o intervalo, os cariocas chegaram ao empate aos 45 minutos. João Paulo fez ótima jogada individual e chutou colocado, longe de Tiago Volpi, para deixar tudo igual no Nilton Santos.

No segundo tempo, o São Paulo novamente iniciou melhor e obrigou Gatito Fernández a trabalhar aos quatro minutos, em chute de Daniel Alves.

Os visitantes seguiram tendo o controle da partida. O São Paulo assustou em chutes de Antony e Reinaldo, mas ambos foram pela linha de fundo.

Na parte final, o jogo ficou movimentado. As duas equipes passaram a buscar o ataque. No entanto, Botafogo e São Paulo pecavam nas finalizações. Somente nos acréscimos, os visitantes chegaram ao gol. Após bola levantada na área, Arboleda escorou e Pablo apareceu para empurrar para a rede.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de setembro de 2019 (Sábado)

Horário: 11h(de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

Renda: R$ 414.516,00

Público: 15.821 pagantes

Cartões amarelos: Cícero, Fernando e Luiz Fernando (Botafogo); Hernanes (São Paulo)

GOLS

BOTAFOGO: João Paulo, aos 45min do primeiro tempo

SÃO PAULO: Hernanes, aos 36min do primeiro tempo; Pablo, aos 46min do primeiro tempo

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha (Leo Valencia), Cícero, João Paulo, Marcinho e Luiz Fernando (Alan Santos); Victor Rangel (Rodrigo Pimpão)

Técnico: Eduardo Barroca

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Igor Gomes), Tchê Tchê, Hernanes (Everton) e Daniel Alves; Pablo e Toró (Antony)

Técnico: Cuca