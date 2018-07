Cueva relembra cavadinha em Cássio e agradece torcida do São Paulo

O meia Christian Cueva usou as suas redes sociais na tarde desta segunda-feira para agradecer a torcida do São Paulo pelo carinho recebido durante o tempo em que defendeu o clube. O peruano, recentemente vendido por R$ 36 milhões ao russo Krasnodar, vestiu a camisa tricolor entre 2016 e 2018.

“Quero agradecer do fundo do meu coração à torcida do São Paulo por todo o apoio recebido durante estes dois anos maravilhosos que passamos juntos. Sempre os terei comigo, não há palavras para descrever o que vivi nas boas e, nas que não foram tão boas, estiveram ao meu lado. E os lembrarei sempre. Força, Tricolor!”, escreveu o jogador.

No mesmo post, Cueva aproveitou para recordar um de seus melhores momentos com a camisa do São Paulo. Ao lado do texto, ele publicou um vídeo que exibe o seu gol de ‘cavadinha’ em cobrança de pênalti sobre o goleiro Cássio, abrindo o placar do que seria a vitória por 4 a 0 sobre o Corinthians, em 5 de novembro de 2016, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, há dois dias, o Tricolor derrotou o arquirrival por 3 a 1, em casa. Na ocasião, o arqueiro corintiano também virou motivo de piada por parte da torcida são-paulina após falhar feio no segundo gol do lateral esquerdo Reinaldo.

Aos 26 anos, Cueva disputou 87 jogos oficiais pelo São Paulo e marcou 20 gols. Apesar do início de trajetória promissor, o peruano foi acumulando casos de indisciplina no decorrer de sua passagem e deixou o clube sem deixar saudade.