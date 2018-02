Cueva perde pênalti no fim e São Paulo é derrotado pelo Ituano

Após perder para o Santos no último domingo, o São Paulo amargou a sua segunda derrota consecutiva durante a noite desta quarta-feira. Jogando no Estádio Novelli Júnior, o time tricolor foi dominado e saiu atrás no primeiro tempo. Empatou no começo do segundo, mas viu sua zaga falhar, Cueva desperdiçar um pênalti no último minuto e perdeu para o Ituano, por 2 a 1, em duelo atrasado da sétima rodada do Campeonato Paulista.

Apesar do novo revés, o São Paulo permaneceu no primeiro lugar do Grupo B, com dez pontos ganhos, os mesmos da Ponte Preta, que tem uma vitória a menos. O Galo de Itu, por sua vez, assumiu a vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos, dois a menos que o Corinthians.

Cada vez mais pressionada, a equipe dirigida por Dorival Júnior buscará se reabilitar no torneio diante da Ferroviária, a partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Morumbi. Já o Ituano tentará engrenar contra o Red Bull Brasil, na próxima segunda-feira, às 17h30, novamente no Novelli Júnior.

O Jogo – O Ituano começou melhor ao explorar o lado esquerdo do São Paulo. O time da casa aproveitou a superioridade e abriu o placar aos 22 minutos, quando Guilherme deu bom passe entre os zagueiros e deixou Ronaldo cara a cara com Sidão. O atacante finalizou rasteiro, entre as pernas do goleiro, e comemorou pedindo silêncio à torcida, que o xingava antes do gol.

O São Paulo, então, acordou e melhorou na partida. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio e bate-rebate, Jucilei arriscou de fora da área, a bola sofreu desvio no meio do caminho e exigiu grande defesa do goleiro Vagner, ex-Palmeiras.

Aos 42, em arrancada iniciada no campo de defesa, Cueva se livrou de dois marcadores na habilidade e saiu na cara de Vagner. O peruano, contudo, chutou torto e para fora. Dois minutos depois, Diego Souza recebeu em posição irregular e marcou, mas o gol foi invalidado corretamente, e o Tricolor foi para o intervalo atrás no placar.

Em busca da virada, o São Paulo voltou para a etapa complementar com Valdívia e Tréllez nos lugares de Nenê e Diego Souza, que pouco fizeram no primeiro tempo. E as alterações não demoraram a surtir efeito.

Aos seis minutos, o Tricolor empatou: Valdívia avançou pela esquerda e tocou para Reinaldo, que fez a ultrapassagem. O lateral cruzou na área e a defesa afastou parcialmente. Na sobra, Cueva emendou de esquerda, a bola desviou no zagueiro e parou no fundo do gol.

No lance seguinte, quase a virada. Inspirado, Cueva fez grande jogada e deu de calcanhar para Marcos Guilherme, que finalizou da entrada da área, exigindo boa defesa de Vagner. Aos poucos, porém, o Ituano foi se reencontrando na partida e aproveitou falha do sistema defensivo do São Paulo para desempatar.

Aos 16 minutos, Marcelinho cruzou pela direita na cabeça de Alison, que, entre Bruno Alves e Cueva, subiu para testar no canto direito de Sidão e recolocar o Galo de Itu na frente. O Tricolor quase empatou aos 23, quando Reinaldo aproveitou sobra de jogada de Valdívia e chutou cruzado da esquerda. Vagner se esticou todo e mandou para escanteio.

Para piorar, com dores na coxa direita, Jucilei teve de sair para a entrada de Shaylon. Na base do abafa, após bola levantada na área, Tréllez foi derrubado na área por Igor Vinicius. Na cobrança do pênalti, Cueva bateu no canto direito do goleiro Vagner, que foi buscar e garantiu o segundo triunfo para o Ituano no campeonato.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 21 de fevereiro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Alberto Poletto Masseira

Público: 5.203 torcedores

Renda: R$ 211.840,00

Cartão Amarelo: Raul e Marcelinho (Ituano); Reinaldo (São Paulo)

Cartão Vermelho: –

Gols:

ITUANO: Ronaldo, aos 22 minutos do primeiro tempo, e Alison, aos 16 minutos do segundo tempo

SÃO PAULO: Cueva, aos seis minutos do segundo tempo

ITUANO: Vagner; Igor, Léo, Alison (Rodrigo Sam) e Raul; Baralhas, Marcelinho, Marcos Serrato (Tony) e Guilherme; Ronaldo (Júnior Santos) e Claudinho

Técnico: Vinícius Bergantin

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio , Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei (Shaylon), Hudson, Marcos Guilherme e Nenê (Valdívia); Cueva e Diego Souza (Tréllez)

Técnico: Dorival Júnior