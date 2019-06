Cuca volta a Belo Horizonte tentando, enfim, vencer na Arena Independência

O técnico Cuca reencontrará velhos amigos nesta quinta-feira, quando voltará à Arena Independência, agora como treinador do São Paulo, para enfrentar o Atlético-MG. Sem vencer nem Belo Horizonte desde que deixou de comandar o Galo, o técnico não poderia quebrar esse tabu em um momento melhor.

Sem vencer há seis jogos e marcando apenas um gol neste período, o São Paulo atravessa uma grave crise neste início de Campeonato Brasileiro. Além dos resultados, o desempenho da equipe vem despertando a fúria da torcida. Um triunfo nesta quinta-feira, ao menos, ajuda o Tricolor a dar uma trégua nesse péssimo momento e terminar a primeira etapa da competição por pontos corridos de forma positiva, uma vez que após essa rodada as disputas irão paralisar para a disputa da Copa América.

Campeão da Libertadores, Cuca deixou o Atlético-MG em 2013 para treinar o Shandong Luneng, da China. Em 2016 retornou ao futebol brasileiro assumindo o Palmeiras, onde permaneceu até 2017. No ano seguinte, passou a comandar o Santos, mas no final da temporada teve de dar adeus ao Peixe para tratar de um problema cardíaco.

Tanto no Palmeiras como no Santos Cuca não conseguiu superar o Atlético-MG na Arena Independência. Em 2016, o Verdão ficou no 1 a 1 em Belo Horizonte, gols marcados por Gabriel Jesus e Lucas Pratto. No ano seguinte, novo empate em 1 a 1, desta vez com Deyverson e Fábio Santos balançando as redes no Horto, e com Luan expulso. À frente do Santos, o comandante não conseguiu se livrar da sina do 1 a 1, tendo de se conformar com o resultado graças à Elias e Bruno Henrique, hoje no Flamengo.

Cuca terá mais uma oportunidade de, enfim, voltar a vencer o Atlético-MG nesta quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo quer os três pontos para não se afastar dos líderes da competição. Já o Tricolor está em situação mais crítica e depois de despencar na tabela espera acabar com a sequência de seis jogos sem um resultado positivo.

