Cuca vê torcedor do São Paulo no direito de protestar: “Sou favorável ao diálogo”

Os maus resultados acumulados e as eliminações na temporada tornaram a temporada do São Paulo turbulenta. E após o revés para o Bahia, que tirou o clube da Copa do Brasil ainda na fase oitavas de final, a Torcida Independente resolveu marcar um protesto para o próximo sábado, no Centro de Treinamentos da Barra Funda. O técnico Cuca, inclusive, se colocou à disposição para dialogar com os torcedores.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o comandante do Tricolor analisou o atual momento do time e revelou estar “calejado” de protestos por parte de torcedores. Além disso, deu razão aos manifestantes são-paulinos, que não comemoram um título desde 2012, e cravou que as coisas vão melhorar.

“Já participei disso em muitos clubes. É o outro lado. Um mês atrás estávamos no Morumbi com todos nos incentivando para a final. Agora é o outro lado contrário, lado o qual nós nos pusemos. Torcedor tem todo direito e razão. Eu quero passar uma mensagem para o torcedor, eles têm todo o direito, porém não estamos de braço cruzado, nós vamos trabalhar. Não percam a confiança, o resultado vai vir”, disse Cuca.

Em nota oficial, a torcida organizada anunciou a organização de um protesto e chamou todos os torcedores são-paulinos para comparecerem, ressaltando que não se trata apenas de uma manifestação da Independente. “O protesto será de TODOS. Querem palavras de ordem? Venham com a Independente. Querem pressão no CT e no Pacaembu? Venham com a Independente”, escreveu.

Neste domingo, o São Paulo tentará iniciar sua campanha de recuperação e reencontrar o caminho das vitórias após quatro jogos sem vitória contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu. O treinador, apesar de se posicionar a favor do protesto pacífico, pediu o apoio da torcida no duelo frente à Raposa, que luta para deixar as últimas posições do Campeonato Brasileiro.

“É normal, em um campeonato, um time passar um tempo instável. O que ganha é o que passa por um menor tempo essa instabilidade. Graças a Deus temos uma oportunidade no domingo de cortar essa mal momento que a gente vive. Nós ficamos mais fracos sem o torcedor. Que venha, proteste. Sou sempre favorável ao diálogo. Mas domingo não pode protestar, tem que apoiar para termos uma chance maior de vencer”, finalizou.

