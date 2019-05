Torcida Independente convoca protesto contra fase do São Paulo

Os maus resultados do São Paulo e a eliminação para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil findaram a paciência de parte da torcida. Depois dos muros do entorno do Estádio do Morumbi amanhecerem pichados e o desembarque do time em Congonhas ficar marcado por uma confusão envolvendo um torcedor, a Torcida Independente convocou um protesto para o próximo sábado, no CT da Barra Funda.

Em nota oficial, a torcida organizada anunciou a organização de um protesto e chamou todos os torcedores são-paulinos para comparecerem, ressaltando que não se trata apenas de uma manifestação da Independente. “O protesto será de TODOS. Querem palavras de ordem? Venham com a Independente. Querem pressão no CT e no Pacaembu? Venham com a Independente”, escreveu.

Na última quarta-feira, o São Paulo foi eliminado pelo Bahia na fase oitavas de final da Copa do Brasil com nova derrota por 1 a 0, dessa vez na Arena Fonte Nova, em Salvador. Agora, o time comandado pelo técnico Cuca terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada. O próximo compromisso do time será neste domingo, no Pacaembu, às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro.

Nesta quinta-feira, o desembarque da delegação Tricolor no Aeroporto de Congonhas foi marcado por confusão. Apesar da ausência de muitos torcedores, um indivíduo presente protestou e acabou empurrado pelos seguranças do São Paulo. Além dos profissionais do clube, o respaldo contou com oito pessoas à paisana para auxiliar na chegada do time.

Confira a nota oficial da Torcida Independente convocando um protesto:

Estamos voltando de Salvador, depois de mais uma eliminação.

E já está marcado. Sábado, 10h, protesto no CCT Barra Funda.

Teremos ônibus saindo do Centro/Paissandu, a partir das 9 horas.

Só que é o seguinte: o protesto será de TODOS. Querem palavras de ordem? Venham com a Independente. Querem pressão no CT e no Pacaembu? Venham com a Independente.

É muito fácil cobrar da torcida organizada a ação e assistir do sofá. Já fomos presos até pelo que não fizemos. Enquanto quem cobrou o protesto estava em casa.

A hora é de crise. Só a organizada não vai tirar o time dessa situação.

E aí, vai protestar também no CT?

Ou seu protesto é só no teclado da rede social?

Assuma a bucha com a torcida!

Aí estará exercendo sua insatisfação. Ou seja um aproveitador da nossa força, enquanto nos expomos diante de tudo e de todos.

Qual será sua atitude?

A Diretoria