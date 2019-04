Cuca testa Jucilei na vaga de Liziero e Everton Felipe como “falso 9”

O São Paulo segue firme com sua preparação para o jogo decisivo do próximo domingo, contra o Corinthians, em Itaquera, que vale o título do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o clube fechou o treinamento à imprensa, porém, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o técnico Cuca testou Jucilei na vaga de Liziero e Everton Felipe como “falso 9” na vaga do atacante Pablo, submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um cisto na região lombar

Hernanes iniciou a semana como o principal candidato para substituir Liziero na decisão contra o Corinthians, porém, o próprio Profeta admitiu em entrevista na última quarta-feira que ainda não está 100%. Desta forma, Jucilei desponta como uma possibilidade plausível para o duelo em Itaquera, apesar de não entrar em campo desde o jogo de volta das quartas de final do Paulistão contra o Ituano.

Além de Jucilei, Everton Felipe também pintou como novidade. Depois de Carneiro ter tido uma atuação discreta no empate sem gols com o Corinthians no Morumbi, o técnico Cuca parece ter preferido a formação ofensiva da partida de volta contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e pode repeti-la em Itaquera.

Desta forma, o time que poderia começar a decisão do Paulista seria composto por Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Jucilei e Igor Gomes; Antony, Everton Felipe e Everton.

Posteriormente, Jucilei foi recuado para a função de zagueiro, formando uma primeira linha de cinco defensores ao lado de Reinaldo, Bruno Alves, Arboleda e Igor Vinícius na lateral-direita, com Hudson sendo deslocado para formar a dupla de volantes com Luan. Nesta formação, mais conservadora, Igor Gomes acabou saindo da equipe.

Outra possibilidade testada foi a entrada de Nenê e Hernanes nas vagas de Everton Felipe e Everton, formando um quarteto de meio-campo com Hudson e Luan. Neste esquema, Antony seria a única referência de ataque do São Paulo, que continuaria contando com a linha de cinco defensores (Reinaldo, Bruno Alves, Arboleda, Jucilei e Igor Vinícius).

O São Paulo volta a trabalhar na tarde desta sexta-feira, em atividade que a imprensa poderá acompanhar somente os primeiros 15 minutos. Um pouco antes, o técnico Cuca concede entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

Corinthians e São Paulo se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera. Após empate sem gols no jogo de ida, ambos precisam de uma simples vitória para garantirem o título. Em caso de uma nova igualdade no marcador, a decisão vai para os pênaltis.