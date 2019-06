Cuca sai em defesa de Pato e lamenta desfalques do São Paulo

A ineficiência do ataque do São Paulo foi um dos temas abordados na entrevista coletiva de Cuca, após o empate por 0 a 0 com o Avaí, no último sábado, na Ressacada. Diante do lanterna do Campeonato Brasileiro, o Tricolor finalizou nove vezes, sendo que apenas duas foram em direção ao gol.

Questionado sobre isso, Cuca fez questão de proteger Alexandre Pato, que, na ausência do lesionado Pablo, vem atuando como referência na área.

“Eu tenho que sair em defesa do jogador. Vamos pegar o Pato, que a gente está cobrando como um finalizador. A gente sabe muito bem que ele vai render muito mais se ele tiver essa figura do lado dele, para ele flutuar, fazer o escoro… Ele está tendo que fazer a parede”, explicou o treinador.

“Ele é o cara que melhor finaliza no nosso time. Teve uma ou duas chances, mas o jogo não apareceu grandes oportunidades para ele finalizar. Temos que saber diferenciar, não culpar o jogador que está tentando nos ajudar”, acrescentou.

Cuca também foi indagado se aposta na pausa para a Copa América para corrigir os problemas do São Paulo. O técnico, que viu o seu time chegar ao sexto jogo seguido sem vencer, lamentou o excesso de desfalques que vem tendo nas últimas partidas.

“Não gosto muito de ficar achando uma desculpa pelo mau resultado, mas a gente está tendo uma infelicidade grande. São jogadores muito importantes que a gente perdeu. A começar pelo Arboleda, passar pelo Pablo, pelo Hernanes, pelo Liziero. São quatro jogadores que são titulares incontestáveis”, declarou.

“Hoje [sábado] não tinha o lateral direito também, o Igor Vinícius. São jogadores importantíssimos que, nesse momento, mudariam o perfil do time. Perdemos uma referência que a gente tinha, que era o [Gonzalo] Carneiro, então infelizmente você perdeu algumas peças importantes, que te dão uma chance maior de vencer”, concluiu.

Dos atletas citados acima, Cuca deverá contar apenas com os retornos de Hernanes e Igor Vinícius – o primeiro resolveu um problema particular do filho, enquanto o segundo cumpriu suspensão contra o Avaí – para o duelo com o Atlético-MG, na próxima quinta-feira, no Independência.

Já Pablo e Liziero (lesionados), além de Arboleda (com a seleção do Equador na Copa América) e Tchê Tchê (suspenso), estão fora. Everton, que deixou o jogo contra o Avaí com dores na coxa direita, preocupa para o confronto em Belo Horizonte.