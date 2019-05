Cuca lamenta gol sofrido no início do Majestoso: “Jogo ficou para o Corinthians”

Neste domingo, na Arena de Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não conseguiu superar o tabu e chegou ao 12º jogo consecutivo sem conseguir vencer o Corinthians dentro de seus domínios e saiu derrotado por 1 a 0. Dessa vez, porém, levando um gol logo no início da partida, algo que para o técnico Cuca foi o diferencial, deixando o restante do confronto à caráter para o time comandado por Fábio Carille.

Em entrevista coletiva, o treinador são-paulino lamentou o gol marcado por Pedrinho antes dos 10 primeiros minutos de jogo após boa trama ofensiva e afirmou que o revés parcial tornou a estratégia do São Paulo, de atuar com dois volantes armadores e dois jogadores se movimentando na tentativa de jogar nas costas de Ralf, ineficiente para o decorrer do confronto.

“Quando a gente arma estratégia como a gente armou, jogando com dois volantes e dois meias chegando à frente, para serem concluidores de jogadas, para jogarem nas costas do Ralf e toma gol no início do jogo, você perde a estratégia do jogo, porque o jogo se torna a caráter da maneira que o Corinthians gosta, porque eles fecham bem atrás e joga no erro do adversário. O jogo ficou para o Corinthians”, disse Cuca.

Mesmo com o revés em Itaquera, o treinador evitou apontar culpados, chamou a responsabilidade pela manutenção do tabu em Itaquera negou que tenha visto seu time mal dentro de campo. Cuca, inclusive, reiterou a tentativa de encontrar alternativas com as substituições, como as entradas de Igor Gomes, Helinho e Hernanes. Ainda assim, lamentou a falta de profundidade e a infelicidade nas conclusões.

“Mudamos o posicionamento de alguns jogadores, para buscar tabela rápida. Chegamos algumas vezes com cruzamentos muito bons, faltando a conclusão. Não se trata de ter jogado mal, se trata de ter caído num primeiro gol, num erro nosso. Tentado foi durante todo o jogo. Se a bola do Helinho entra, você busca a virada. Mas não aconteceu. O Corinthians se fecha como poucas equipes. Acho que o Corinthians não fez uma grande partida também”, concluiu o treinador.

Depois do revés neste domingo frente ao Corinthians, o São Paulo terá pouco tempo para se recuperar, já que volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Bahia. Por ter perdido no Morumbi por 1 a 0, o time comandado por Cuca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

