Cuca explica substituições e diz que, em condições normais, colocaria Nenê

O técnico Cuca explicou as substituições que fez durante o duelo com o Corinthians após a derrota por 2 a 1 e revelou que pelo menos uma delas não estava em seu planejamento inicial. Com Luan e Everton tendo de lidar com problemas físicos dentro de campo, o comandante tricolor foi forçado a abrir mão de Nenê.

“O Mancini já tinha feito essa troca contra o Ituano em casa, posto o Léo na lateral e o Reinaldo pra meia, então não foi novidade. Naquele momento, entendemos que era o melhor para termos uma criatividade maior pelo meio, com o Reinaldo ao lado do Luan para chegar mais à frente, e pelo lado também com o Léo, uma saída forte. A ideia foi essa. Passados alguns minutos, o Everton pediu pra sair, e o Luan também estava com problema no adutor”, confessou Cuca.

“As minhas mexidas geralmente não são assim, como foi a última. Tive que dar uma equilibrada com o Willian [Farias] para ter essa proteção ao Luan. Na normalidade, minha troca seria a entrada do Nenê, a passagem do Igor Gomes para o lado esquerdo e ficaríamos com dois atacantes, sem referência. Mas, infelizmente, as circunstâncias nos obrigaram a fazer essas mexidas”, completou.

Apesar da frustrante derrota para o Corinthians e de todas as dificuldades que surgiram ao longo dos 90 minutos, o técnico Cuca crê que o confronto deste domingo não contou com o domínio de uma equipe. O São Paulo, inclusive, começou bem o segundo tempo, se mantendo presente no campo ofensivo e fazendo com que o Timão não criasse oportunidades de gol, porém, no final, Vagner Love acabou fazendo a diferença.

“O Corinthians não teve uma chance clara de gol, o jogo estava desenhado, tivemos uma chance com o Léo, não fizemos muito por merecer a vitória, mas era um jogo para empate. No final, o Corinthians foi premiado com o gol. Nos posicionamos mal e acabamos tomando o gol. Dói muito, queríamos muito dar esse título para o torcedor, pedimos desculpas para eles, mas precisamos muito deles no próximo sábado”, concluiu Cuca, já voltando o foco para a estreia no Campeonato Brasileiro.