Cuca diz que São Paulo não jogou mal e vê time sem confiança

Cuca não concorda com uma avaliação negativa da atuação do São Paulo no empate por 0 a 0 contra o lanterna Avaí, na noite deste sábado, na Ressacada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time não jogou mal e lamentou a falta de confiança dos jogadores.

“No jogo de hoje, eu não consigo pôr que o São Paulo jogou mal. Teve todas as movimentações, usamos todo o elenco, as peças que temos à disposição para colocar o time à frente. Somos uma equipe que joga com um volante. A gente fica mais sentido pelo resultado não estar vindo do que por um mau futebol”, avaliou, em entrevista coletiva.

Com o resultado, o São Paulo fica no sétimo lugar do Brasileirão com 13 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras, que tem um jogo a menos. Para piorar, o Tricolor chegou à marca de seis jogos sem vitória no ano, incluindo nessa conta as partidas contra o Bahia pela Copa do Brasil.

“Nesses seis jogos sem vitórias é difícil apontar um jogo que tivemos sido muito piores que o adversário. Contra o Bahia foram jogos iguais, ainda que a gente tenha sido eliminado, Cruzeiro foi jogo igual, o próprio Corinthians em Itaquera foi equilibrado”, disse.

O setor ofensivo vem sendo uma preocupação para Cuca. Nesta noite, o São Paulo teve o mesmo número de finalizações que o Avaí – foram sete erradas e apenas duas certas. Com sete gols, o Tricolor tem o sexto pior ataque do Brasileiro.

“O que mais lastima a gente é que você vai perdendo a confiança por não vir os resultados. Às vezes é por isso que não está finalizando tanto, porque não está com a confiança em dia, e a gente tem que ter perseverança para sair desse momento ruim”, concluiu.

Em crise, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, no Independência, pela nona rodada do Brasileirão, a última antes da pausa para a Copa América.