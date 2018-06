Copa Flórida gerou ilusão e frustração para o São Paulo em 2017

O São Paulo anunciou na última terça-feira a sua segunda participação na Copa Flórida, que será disputada em janeiro do ano que vem. No Tricolor, espera-se que o legado da edição 2019 do torneio seja mais positivo em relação ao de 2017, quando voltou dos Estados Unidos com o troféu na bagagem.

Na ocasião, o clube do Morumbi encarou River Plate-ARG e Corinthians na competição de pré-temporada. Com o então estreante Rogério Ceni no comando, a expectativa de uma temporada repleta de conquistas ganhou volume após o título conquistado sobre o arquirrival nos pênaltis.

A ilusão de uma retomada da soberania tricolor teve menos de um semestre de validade. Isso porque o São Paulo frustrou o seu torcedor com derrotas e eliminações que lhe fizeram cair na realidade, como aquelas diante de Corinthians, Cruzeiro e Defensa y Justicia-ARG, válidas por Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente.

O Campeonato Brasileiro foi o que sobrou para as pretensões são-paulinas. No entanto, mais uma vez, a torcida se decepcionou ao ver seu time passar longe da briga pelo título. Para piorar, agoniou-se ao vê-lo lutar desesperadamente contra o rebaixamento, do qual escapou apenas na parte final da competição e já com outro técnico (Dorival Júnior).

A Copa Flórida será realizada a partir da segunda semana de janeiro, com datas e chaveamento a serem definidos. Além do São Paulo, o holandês Ajax também já confirmou presença. A organização do evento deve anunciar os outros competidores nas próximas semanas.

Bastante reformulado, com mudanças que vão do elenco à diretoria, o Tricolor confia que a edição 2019 da Copa Flórida seja efetivamente mais vantajosa do que a que marcou a sua estreia no torneio. Há, inclusive, bons indicativos para isso, como a boa campanha no Brasileirão deste ano, em que o clube ocupa o terceiro lugar após 12 rodadas e se apresenta como um dos cotados ao título.

Desfrutando um período de folgas em decorrência da Copa do Mundo, o São Paulo volta aos trabalhos no dia 26, na próxima terça-feira, para dar início à ‘intertemporada’. O primeiro compromisso do time após o Mundial da Rússia será diante do Flamengo, em 18 de julho, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.