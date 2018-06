Diretor do Ajax, Van der Sar se diz “ansioso” por duelo com São Paulo

Com São Paulo e Ajax confirmados na Copa Flórida de 2019, um eventual confronto entre os clubes ganhou repercussão nas redes sociais. Inclusive entre Edwin van der Sar, ex-goleiro e atual diretor-executivo da equipe holandesa, que já se mostrou na expectativa pelo encontro entre sul-americanos e europeus.

“Ansioso por este jogo entre grandes e históricas equipes com tantos troféus conquistados por ambos os clubes”, escreveu o holandês em sua conta no Twitter.

Na mensagem, replicada pelo Tricolor, o clube paulista destacou o tricampeonato da Copa Libertadores e os quatro troféus da Liga dos Campeões erguidos pelo time europeu. “Te vejo em janeiro, Ajax!”. No que a equipe holandesa respondeu: “Não podemos esperar!”.

Looking forward to this match between to great historic teams with so many trophies won by our both clubs. #FloridaCup https://t.co/a7e14TGDGf — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 19 de junho de 2018

O confronto, aliás, também pode marcar o reencontro do Tricolor com David Neres, revelado em Cotia e vendido ao Ajax em janeiro de 2017 por R$ 50 milhões. Na última temporada, o jovem de 21 anos marcou 14 gols em 37 jogos.

A Copa Flórida de 2019 será realizada a partir da segunda semana de janeiro, com datas e chaveamento a serem definidos. De acordo com o São Paulo, a organização do evento deve anunciar os outros competidores nas próximas semanas.

Esta será a segunda participação do São Paulo no evento. Em 2017, com Rogério Ceni estreando como técnico, o time tricolor conquistou o torneio após derrotar River Plate e Corinthians nos pênaltis.