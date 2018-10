Contra o Palmeiras, São Paulo pode enfim voltar a ter sua força máxima

Após sofrer com suspensões e lesões, o São Paulo enfim poderá voltar a entrar em campo com o seu time considerado ideal no Campeonato Brasileiro. Com os retornos de Everton e Arboleda, o técnico Diego Aguirre terá todos os titulares à sua disposição para o decisivo clássico de sábado, contra o Palmeiras, no Morumbi.

A dupla desfalcou o time no empate do último domingo, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. O atacante ainda estava se recuperando de uma fibrose na coxa esquerda, enquanto o zagueiro tinha de cumprir suspensão automática.

Na última terça-feira, Everton voltou a treinar com bola junto aos companheiros após duas semanas trabalhando em separado. Em dado momento da atividade, o camisa 22 precisou parar e descansar, mas logo em seguida retornou. A expectativa é de que até sábado ele recupere a forma física ideal e inicie o Choque-Rei entre os titulares.

Dessa forma, o São Paulo enfrentaria o Palmeiras com Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Everton.

A última vez que tal formação pôde ser utilizada foi no empate por 1 a 1 com o Paraná, no dia 22 de agosto, em Curitiba. Desde então, nos sete confrontos seguintes, o São Paulo sempre esteve desfalcado ora por jogadores suspensos, ora por machucados. Nesse período, o time acumulou quatro empates, uma derrota e apenas duas vitórias.

O reserva Araruna deverá ser o único desfalque para o clássico. O volante, que ainda se recupera de uma contratura na coxa direita, sofrida nas vésperas da partida contra o América-MG, está em processo de transição para o campo e dificilmente estará apto a jogar no sábado. Assim como Régis, novamente afastado por problemas pessoais.

Com 52 pontos, no terceiro lugar, o São Paulo tentará desfrutar do fator casa para recuperar a liderança do Brasileirão, hoje ocupada pelo Palmeiras, com 53. Para o Choque-Rei, o clube do Morumbi já vendeu mais de 36 mil ingressos de forma antecipada.

