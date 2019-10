Convocados, Walce e Antony desfalcam o São Paulo em clássico

O técnico da Seleção olímpica André Jardine convocou nesta sexta-feira a equipe que disputa o Torneio de Tenerife, que ocorre na Espanha entre os dias 14 e 17 de novembro. Presentes na lista, o zagueiro Walce e o atacante Antony desfalcam o São Paulo no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Os atletas devem se apresentar à Seleção no dia 11 de novembro e retornar no dia 18. Portanto, Walce e Antony podem estar à disposição de Fernando Diniz para o jogo contra o Atlético Paranaense, que ocorre no Morumbi no dia 10.

Walce e Antony foram convocados para defender a Seleção Brasileira Olímpica no Torneio de Tenerife, em novembro > https://t.co/6hqaxFHL0O O zagueiro Rodrigo, revelado em Cotia e atualmente emprestado ao Portimonense (POR), também foi chamado pelo técnico André Jardine. 🇧🇷🇾🇪 pic.twitter.com/kxL76Y9Nmq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2019



Outro atleta vinculado ao Tricolor na lista de Jardine é o zagueiro Rodrigo, que está emprestado ao Portimonense, de Portugal.

O Torneio de Tenerife é o último compromisso da Seleção Brasileira Sub-23 antes da disputa do Pré-Olímpico, entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro de 2020.

