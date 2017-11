Com volta de medalhões, São Paulo deve ter força máxima no domingo

Com os prováveis retornos de Petros, Hernanes e Lucas Pratto, o técnico Dorival Júnior deve ter o que há de melhor à sua disposição para o último jogo do São Paulo no ano, marcado para este domingo, às 17 horas (de Brasília), contra o Bahia, pela 38ª e derradeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Petros cumpriu suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo, no Estádio Couto Pereira, e volta a ficar à disposição – o camisa 6 havia levado o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Botafogo. Assim, a tendência é que ele reassuma a posição ocupada por Araruna na capital paranaense.

Já Hernanes e Lucas Pratto não viajaram à Curitiba pelo mesmo motivo: um leve estiramento no reto femoral da coxa direita. Como em lesões desse tipo o tempo médio de recuperação é de sete dias, a dupla deve trabalhar normalmente nesta semana e ser relacionada para o jogo contra os baianos.

Diante dos paranaenses, Shaylon teve a incumbência de substituir o Profeta. E foi bem. O jovem meia contribuiu com as assistências para o gols de Éder Militão e Matheus Galdezani (contra). O garoto Brenner, por sua vez, foi o escolhido para entrar no lugar de Pratto. Fazendo sua estreia como titular no time profissional, o jogador de 17 anos se movimentou bem na frente, mas desperdiçou duas chances claras de gol.

Há ainda a possibilidade de Dorival escalar Diego Lugano entre os titulares. O zagueiro terá o seu contrato com o clube encerrado em dezembro e não deverá renová-lo. O uruguaio de 36 anos, que ainda não sabe se vai se aposentar ao final da temporada, dispensa um jogo de despedida, nos moldes do que foi feito para Rogério Ceni em 2015. Nesse caso, Arboleda pode ceder sua vaga ao ídolo tricolor.

Dessa forma, caso não ocorram lesões durante a semana, Dorival Júnior deverá escalar o São Paulo com Sidão; Militão, Lugano (Arboleda), Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Marcos Guilherme, Petros, Hernanes e Cueva; Lucas Pratto.

Livre do rebaixamento e classificado à Copa Sul-Americana de 2018, o São Paulo não deve entrar em campo no domingo em clima de férias. Apesar das chances remotas, o time ainda alimenta esperanças de disputar a Libertadores do ano que vem. Para tanto, além de vencer o Bahia, terá de torcer por uma grande combinação de resultados.