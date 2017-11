São Paulo ainda precisa de milagre para jogar Libertadores em 2018

A despeito da heroica vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo, no Estádio Couto Pereira, o São Paulo permanece distante da Copa Libertadores de 2018. Restando apenas mais uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o time tricolor segue dependendo de uma série de resultados para jogar a principal competição continental no ano que vem.

Sem a possibilidade de alcançar o Vasco na sétima posição, a equipe treinada por Dorival Júnior precisa que o G7 do Brasileiro se transforme em G9. Para isso, além de vencer o Bahia, um concorrente direto, no próximo domingo, no Morumbi, tem de torcer para que Grêmio e Flamengo sejam campeões da Copa Libertadores e Sul-Americana, respectivamente.

Os gaúchos venceram o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, no jogo de ida da final da Libertadores, na semana passada, em Porto Alegre. A segunda partida decisiva será realiza nesta quarta-feira, na casa do adversário.

Já o Flamengo ainda disputa as semifinais da Sul-Americana. Na primeira partida contra o colombiano Junior Barranquilla, os cariocas venceram por 2 a 1, de virada, no Maracanã. O duelo de volta será disputado nesta quinta-feira. As finais estão marcadas para dezembro.

Para terminar em nono, o São Paulo, obrigatoriamente, tem de derrotar o Bahia e torcer para os seguintes resultados acontecerem no próximo domingo: o Atlético-MG não vencer o Grêmio, em Belo Horizonte, e a Chapecoense no máximo empatar com o Coritiba, em Santa Catarina.

Há ainda a chance de o São Paulo se classificar com o oitavo lugar. Para tal, além de os resultados acima se concretizarem, o Botafogo tem que perder para Palmeiras, nesta segunda, e Cruzeiro, no dia 3, e ter a sua vantagem de seis gols de saldo em relação ao Tricolor diluída.

Com 49 pontos, o São Paulo ocupa o 12º lugar do Brasileirão e está classificado para a Copa Sul-Americana de 2018. Os comandados de Dorival Júnior ganharam folga nesta segunda-feira e iniciarão a preparação para o confronto com o Bahia nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.