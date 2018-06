Com título sobre rival, atacante se torna maior campeão de Cotia

Com o título da Copa do Brasil sub-20, consumado no último sábado após a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians no Morumbi, o São Paulo atingiu a marca de 60 conquistas na base desde 2005, ano da inauguração do Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia.

Presentes na mais recente campanha vitoriosa do time sub-20 tricolor, o atacante Fabinho e o volante Luan chegaram a dez troféus cada e se tornaram os maiores campeões desde que as categorias de base do clube passaram a treinar no complexo localizado no interior do estado.

“Cotia é um lugar fantástico, que te faz crescer tanto como jogador quanto pessoa. Desde meu primeiro dia aqui sempre tive a estrutura necessária para me desenvolver e os resultados foram aparecendo”, celebrou Fabinho, que passou a se alojar em Cotia aos 13 anos, após se destacar em São José dos Campos, sua cidade natal.

Um dos artilheiros do São Paulo na Copa do Brasil sub-20, com dois gols, Fabinho ganhou seus primeiros títulos em 2014. Na categoria sub-15, participou dos títulos da Copa Votorantim e do Campeonato Paulista.

“Fico feliz por participar de tantos títulos desde minha chegada. Agradeço a todas as comissões que me treinaram e aos meus companheiros com quem atuei”, completou o jogador, que não pôde enfrentar o Corinthians nas finais por estar em recuperação de uma cirurgia no ombro.

Além da dupla, o atacante Antony também aparece entre os maiores campeões da base desde 2005. No total, o jogador soma oito conquistas. Na decisão contra o Corinthians, ele marcou o gol do São Paulo na derrota por 2 a 1, em Itaquera, pela partida de ida, sendo fundamental no 60º título da “Era Cotia”.