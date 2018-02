Com Rodrigo Caio fora, Anderson Martins pode voltar contra o Ituano

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Rodrigo Caio está fora da próxima partida do São Paulo. O zagueiro foi advertido com o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, na última quarta-feira, no Morumbi, e cumprirá suspensão no duelo com o Ituano, no dia 15, no Estádio Novelli Júnior, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Um dos líderes do elenco tricolor, o camisa 3 foi punido aos 17 minutos do primeiro tempo por ter cometido falta que impediu ataque promissor do Bragantino. “Eu não tinha o que fazer, tinha que matar a jogada, era o último homem. Não podia deixar que ele chegasse ao nosso gol”, explicou o jogador, que recentemente recusou proposta da Real Sociedad, da Espanha.

Com a suspensão, cria-se a possibilidade de Anderson Martins ganhar uma nova chance na equipe titular. Recuperado de dores na coxa esquerda, o camisa 4 desfalcou o Tricolor na vitória sobre o Botafogo-SP, no último sábado. Nesse período, ele viu Bruno Alves formar dupla de zaga com Rodrigo Caio.

Outro que pode voltar a ser aproveitado é Arboleda. O equatoriano, recuperado de um estiramento na coxa direita, com o qual se reapresentou para a pré-temporada, vem treinando normalmente desde a semana passada e pode figurar entre os relacionados pela primeira vez em 2018.

Caso Bruno Alves e Anderson Martins sejam mesmo titulares diante do Ituano, a tendência é que o primeiro permaneça posicionado no lado direito da zaga e o segundo ocupe o esquerdo, já que é ambidestro.

Com a vitória sobre o Bragantino, o São Paulo chegou aos dez pontos e se isolou na liderança do Grupo B do Estadual. Como folgará durante o Carnaval, a equipe terá uma semana de descanso até o embate com o Ituano.