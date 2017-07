Com reforço e cria da base, Tricolor fecha treino para pegar o Vasco

No dia seguinte à longa maratona do retorno de Chapecó, o São Paulo se reapresentou na fria tarde desta terça-feira no CCT da Barra Funda. Com um treino tático, o técnico Dorival Júnior definiu a equipe que enfrentará o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, não é possível confirmar a escalação, já que a atividade foi realizada com portões fechados.

Apenas o aquecimento foi liberado à imprensa, que pôde ver os zagueiros Aderllan e Lucas Kal no campo. O primeiro foi contratado junto ao Valencia-ESP na última semana e segue a programação da comissão técnica para realizar a sua estreia, que depende também de sua regularização na CBF.

Já o segundo foi revelado em Cotia e fez seu primeiro treinamento no CT depois de voltar de empréstimo do Paraná. O jovem passará por uma período de observação e poderá ser aproveitado por Dorival Júnior.

Em função das baixas temperaturas, quase todos os jogadores treinaram com agasalhos e gorros. De acordo com relato do site oficial do clube, Dorival comandou uma atividade tática seguida por um trabalho de aprimoramento nas cobranças de bolas paradas, em que o técnico fez as devidas correções.

Apesar do mistério, o São Paulo deve entrar em campo com Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Petros, Wellington Nem (Marcinho), Cueva e Gomez; Lucas Pratto. A lista de relacionados teve como principal novidade o retorno de Lugano, que ficou ausente dela nos últimos dois jogos. Buffarini e Wesley nem sequer concentrarão com o grupo.

Com 12 pontos em 14 rodadas, o São Paulo é o 18º colocado do Brasileiro, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. A missão é, diante dos cariocas nesta quarta-feira, findar um jejum de nove partidas sem vencer.

Antes do trabalho em campo, os diretores-executivos do São Paulo se reuniram no CT tricolor para discutir assuntos de interesse do clube. Estiveram presentes Rodrigo Roquette Gaspar (Diretor Executivo Administrativo), Marcio Abujamra Aith (Diretor Executivo de Comunicação e Marketing), Elias Barquete Albarello (Diretor Executivo Financeiro), Vinicius Pinotti (Diretor Executivo de Futebol), Eduardo Rebouças Monteiro (Diretor Executivo de Infraestrutura) e Rafael Moreira Palma (Diretor Executivo de Estádio).