Sem Buffarini e com Lugano de volta, Dorival relaciona 23 contra o Vasco

Sem Buffarini e com Lugano de volta, o técnico Dorival Júnior, do São Paulo, relacionou 23 jogadores para a partida contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Motivada por opção técnica do treinador, a ausência do argentino possibilitou o retorno do zagueiro uruguaio à lista de relacionados. Nos jogos contra Atlético-GO e Chapecoense, Lugano nem sequer concentrou com o grupo porque Dorival armou o time titular com cinco estrangeiros, limite estabelecido pelo regulamento da competição para cada partida.

No entanto, o jogador de 36 anos será reserva diante dos cariocas. Titulares nos últimos dois compromissos, Arboleda e Rodrigo Caio deverão seguir formando miolo de zaga. Com Buffarini fora, Bruno será escalado pela segunda vez seguida na lateral direita. Quem também não apareceu entre os relacionados foi o volante Wesley.

A lista de desfalques segue a mesma dos últimos jogos: o goleiro Denis (tendinite no ombro esquerdo), o meia Maicosuel (reequilíbrio muscular) e o atacante Morato (cirurgia no joelho direito). Contratado na última semana, o zagueiro Aderllan, por sua vez, segue aprimorando a forma física e à espera de sua regularização na CBF.

Sendo assim, o São Paulo deve entrar em campo com Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Gomez; Lucas Pratto.

Com 12 pontos ganhos em 14 rodadas, o São Paulo é o 18º colocado do Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. A equipe não vence há nove jogos e vem de derrota por 2 a 0 para a Chapecoense. Já o Vasco, empatou sem gols com o Santos no domingo, figura na nona posição, com 20 pontos.

Confira a lista com os atletas relacionados do técnico Dorival Júnior:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão

Laterais: Bruno, Edimar e Júnior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Lugano e Douglas

Volantes: Petros, Cícero, Jucilei e Araruna

Meias: Cueva, Thomaz, Shaylon, Lucas Fernandes e Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcinho e Denilson