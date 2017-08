Com quatro retornos e um estreante, Dorival solta lista de relacionados

No último ato antes de encarar o Cruzeiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida desse domingo, às 11 horas (horário de Brasília), no Morumbi. Dorival Júnior convocou um estreante e quatro atletas que ficaram de fora dos últimos jogos da equipe. Mesmo assim, o treinador tricolor também teve de trabalhar a lista de acordo com os desfalques, que não são poucos.

Para começar, Aderllan ficará pela primeira vez no banco de reservas, à disposição da comissão técnica. O zagueiro equatoriano emprestado junto ao Valencia até dezembro de 2018 vinha aprimorando a parte física e só agora reuniu condições de jogo.

No mesmo setor, Rodrigo Caio está de volta ao time titular depois de cumprir suspensão na derrota para o Bahia. Já o atacante Denílson, que se recuperava de uma indisposição, o centroavante Gilberto, que sofrera uma contratura na panturrilha, e o meia Maicosuel, que vinha lutando para reequilibrar sua musculatura, enfim foram liberados e, consequentemente, relacionados pelo técnico são-paulino.

Os desfalques ficam por conta de Araruna (estiramento na coxa direita), Bruno (problema na região cervical), Morato (cirurgia no joelho direito), Wellington Nem (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito) e Lucas Fernandes (aprimora a forma física após se recuperar de estiramento), além de Cueva (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Independente de qualquer coisa, Dorival Júnior já definiu quem são os 11 que começam a partida desse domingo. Após intensificar os trabalhos de bola parada nesse sábado, o comandante tricolor confirmou a equipe com: Renan Ribeiro, Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Militão, Petros, Hernanes e Marcos Guilherme; Marcinho e Lucas Pratto.

Confira a lista com os 23 jogadores relacionados pelo São Paulo:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão

Laterais: Buffarini, Edimar e Júnior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lugano, Arboleda e Aderllan

Volantes: Jucilei, Petros e Éder Militão

Meias: Hernanes, Maicosuel, Jonatan Gomez, Shaylon e Thomaz

Atacantes: Lucas Pratto, Marcinho, Marcos Guilherme, Gilberto, Brenner e Denilson