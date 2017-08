Foco na bola parada no último treino do São Paulo para pegar o Cruzeiro

O elenco do São Paulo trabalhou na manhã desse sábado no CT da Barra Funda e fechou a preparação para o duelo com o Cruzeiro, marcado para às 11h deste domingo, no estádio do Morumbi. O treinamento teve foco total nas bolas paradas. Escanteios e faltas laterais, tanto ofensivas quanto defensivas ganharam atenção especial do técnico Dorival Júnior.

Apesar disso, a ideia do técnico tricolor é surpreender a Raposa com um time veloz e leve. Nesse sábado, Dorival confirmou a escalação são-paulina com Marcinho e Marcos Guilherme pelas pontas. Hernanes será a referência no meio campo, protegido por Petros e Militão, que tomou o lugar de Jucilei. Lucas Pratto mais uma vez será a referência no ataque. A primeira linha terá Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar. Renan Ribeiro vai no gol.

Vale lembrar que Cueva está suspenso. Já Rodrigo Caio, convocado por Tite para a Seleção Brasileira, volta à equipe após cumprir suspensão diante do Bahia.

O Tricolor vem de duas derrotas seguidas e inicia a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos. Já o Cruzeiro de Mano Menezes, o mesmo que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, atuará com os reservas justamente por causa da competição de mata-mata. Em sétimo lugar, com 27 pontos, os mineiros brigam por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América.