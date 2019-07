Com Pablo e Raniel, Pato pode voltar à posição em que melhor jogou no São Paulo

No início da temporada, Pablo chegou ao São Paulo para ser o centroavante titular. Contudo, uma lesão na reta final do Campeonato Paulista o deixou de fora do início do Brasileirão e obrigou Alexandre Pato a assumir a função. Agora, com o retorno do camisa 9 e a chegada de Raniel, Pato pode começar a ser escalado aberto pela esquerda, posição em que mais se destacou no Tricolor, sob o comando de Juan Carlos Osório.

Neste ano, o camisa 7 do clube do Morumbi disputou dez partidas e marcou três gols, ainda sem empolgar o torcedor. Com o jogador de 29 anos como centroavante, o São Paulo ficou apenas com o 14º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Na temporada, o Tricolor marcou 28 vezes em 33 jogos.

Em 2015, Pato viveu seu melhor período na equipe são-paulina. Com Osório como técnico, o atacante deixou de ser escalado como centroavante e foi para o lado esquerdo do setor ofensivo. Na posição, ele disputou 20 partidas e marcou 11 gols, com média de 0,55 gols por partida.

Na época, o treinador até chegou a comparar o jogador com estrelas do futebol mundial. “Quando o Alexandre está na posição extrema, estamos diante de um dos melhores do Brasil, talvez o melhor. Eu o compararia a Robben, Ribéry, Di María… O Alexandre está potencialmente entre os melhores”, declarou.

No ano de 2015 inteiro, Pato participou de 61 dos 69 compromissos do São Paulo, somando 26 gols e média de 0,43 tentos por jogo. As estatísticas evoluíram bastante em relação à temporada de 2014, quando ele disputou 40 partidas e marcou 12 vezes, jogando em um esquema com dois atacantes.

Agora, com dois centroavantes à disposição, Cuca pode escalar o jogador na posição em que mostrou o melhor desempenho com a camisa tricolor, o que pode melhorar as estatísticas do ataque são-paulino.