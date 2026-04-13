Com Luciano, São Paulo finaliza preparação para enfrentar o O'Higgins; veja provável escalação

O São Paulo finalizou, nesta segunda-feira, sua preparação para o duelo com o O'Higgins-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A equipe contou com o retorno de Luciano, que havia permanecido na parte interna no último treino.

O atacante se juntou a Calleri, que treinou normalmente no último domingo, após sofrer uma concussão no duelo com o Cruzeiro. A tendência é que ambos sejam titulares contra o O'Higgins.

Por outro lado, o São Paulo também tem uma dúvida e um desfalque confirmado para a partida. O volante Bobadilla, que não enfrentou o Vitória por conta de um corte no pé direito, seguiu em tratamento no REFFIS Plus e depende da evolução para jogar. Já o zagueiro Sabino irá para o terceiro jogo como desfalque, devido a uma sobrecarga na panturrilha direita.

Como foi o treino?

Após o aquecimento no gramado do SuperCT, o técnico Roger Machado promoveu um treino tático. O elenco realizou uma atividade em campo reduzido, com 11 contra 11, seguida de exercícios técnicos.

Por fim, os jogadores trabalharam com ênfase nas bolas paradas e realizaram exercícios de construção de jogadas e finalizações.

A provável escalação do São Paulo deve ser: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano; Artur, Ferreirinha e Calleri.

O Tricolor enfrenta o O'Higgins nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis.

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