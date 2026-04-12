São Paulo se reapresenta com Calleri e abre preparação para duelo pela Sul-Americana

Derrotado pelo Vitória na tarde deste domingo, pelo Brasileirão, o São Paulo já precisa virar a chave para a Copa Sul-Americana. O elenco tricolor se reapresentou no SuperCT na manhã deste domingo e iniciou a curta preparação para enfrentar o O'Higgins na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do torneio continental, em que o técnico Roger Machado pode contar com o retorno de Calleri no comando do ataque da equipe.

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Como foi o treino

Os atletas que atuaram por mais tempo em Salvador permaneceram na parte interna para atividades de recuperação, além de corridas leves no gramado.

O restante do elenco foi a campo para um treino com ênfase em transição ofensiva e situações de ataque contra defesa, comandado pela comissão de Roger Machado.

Retorno e desfalques

Desfalque contra Boston River e Vitória devido a uma concussão diante do Cruzeiro, Calleri está recuperado e participou de toda a atividade deste domingo. Portanto, deve reforçar o São Paulo neste meio de semana.

Por outro lado, Sabino e Bobadilla até foram a campo, mas realizaram apenas exercícios individualizados. Eles se recuperam respectivamente de uma sobrecarga na panturrilha direita e de um corte no pé direito. Já Luciano, também com sobrecarga na panturrilha, treinou na academia e finalizou o tratamento da lesão.

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