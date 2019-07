Com Igor Vinícius, São Paulo treina de olho no duelo com o Fluminense

O São Paulo deu continuidade à preparação para o duelo com o Fluminense nesta quinta-feira. Em atividade fechada para a imprensa no CT da Barra Funda, Cuca comandou um trabalho tático visando o jogo marcado para este sábado, às 19 horas (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o clube informou que Igor Vinícius treinou normalmente. O lateral direito foi ausência em parte do treino da última quarta-feira por conta de dores musculares e um princípio de gripe. Desse modo, a tendência é que permaneça no time titular, já que Hudson pediu para não atuar mais na posição.

Alexandre Pato, por sua vez, pode perder sua vaga entre os onze iniciais. Após a saída do camisa 7 e de Luan no intervalo da partida diante da Chapecoense, o time cresceu de produção e construiu uma goleada de 4 a 0. Everton e Toró foram os substitutos, se destacaram e colocaram uma pulga atrás da orelha do treinador.

Assim, um possível São Paulo para encarar o Fluminense tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Alexandre Pato (Toró ou Everton), Antony e Raniel.

Sem perder no Campeonato Brasileiro desde 26 de maio, quando foi superado pelo Corinthians, o São Paulo chegou aos 18 pontos com a vitória sobre a Chape, assumiu a quinta colocação, voltou à zona de classificação para a Copa Libertadores e prolongou a invencibilidade na competição – são cinco jogos sem derrota, com uma vitória e quatro empates.